“Dacci 4mila euro o diciamo a tua moglie che hai un’amante”: arrestati due uomini per estorsione Due uomini sono stati arrestati dopo che hanno minacciato un professionista di Como: gli avrebbero chiesto 4mila euro in cambio del loro silenzio sulla sua presunta relazione extraconiugale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Credevano di poter ottenere facilmente soldi da lui, minacciandolo di raccontare della sua relazione extraconiugale alla moglie. L'uomo però non si è lasciato ingannare ed è andato subito in Questura a Como a denunciare l'accaduto. "Dacci quattromila euro o diciamo a tua moglie che hai un'amante": così i due uomini lo avrebbero ricattato dopo che avevano scoperto che quest'ultimo avrebbe avuto una relazione clandestina.

Le minacce

I presunti responsabili sarebbero: un 57enne, originario di Rovello Porro (Como) e un cinquantenne di Paderno Dugnano (Milano). Il primo è stato arrestato a inizio novembre dopo che gli agenti della squadra mobile di Como lo avevano trovato con ancora in mano la busta con il denaro. Il complice è stato invece arrestato in questi giorni ed è finito ai domiciliari con l'accusa di estorsione in concorso.

Sarebbe stato il 57enne – come riportato dal quotidiano "Il Giorno" – ad aver contattato un professionista di Como e avergli detto che un investigatore privato era in possesso di foto e informazioni relativamente alla sua relazione extraconiugale.

Il momento dell'arresto

Lo ha così minacciato dicendo che questo materiale sarebbe finito in mano alla moglie a meno che lui non avrebbe pagato i quattromila euro. Il professionista è andato in Questura. Ha raccontato quanto accaduto agli investigatori e con loro ha concordato un punto in cui avrebbe lasciato i soldi ai due ricattatori.

E proprio in quel luogo, gli agenti avevano installato una telecamera. All'appuntamento si è poi presentato solo il 57enne che è stato colto in flagranza mentre ritirava la busta e contava il denaro dentro.