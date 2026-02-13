Crolla una passerella sul fiume Adda, in campo elicottero e sommozzatori: le immagini dei soccorsi

È crollata parzialmente la passerella ciclo-pedonale di Maccastorna sull’Adda. In azione i vigili del fuoco, l’elicottero Drago e i sommozzatori. Al momento, non si registrano feriti.

L’intervento dei vigili del fuoco

Dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, i vigili del fuoco di Lodi sono impegnati in un'operazione di soccorso dovuta al crollo parziale della passerella metallica ciclo-pedonale di Maccastorna sul fiume Adda. La struttura, di recente realizzazione, non era ancora stata aperta al pubblico perché ancora in fase di collaudo. Proprio per questo, non sarebbero state registrate vittime o feriti in seguito al cedimento.

Le squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'allarme sarebbe scattato poco dopo il cedimento di una porzione dell'impalcato sul fiume. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e avviato le verifiche tecniche per comprendere l'entità del danno e le possibili cause del crollo.

Per escludere il coinvolgimento di persone, è stato fatto decollare anche l'elicottero Drago proveniente dal reparto di volo di Malpensa che ha effettuato un sorvolo accurato della zona interessata. Parallelamente, i droni in dotazione al comando hanno realizzato una mappatura dettagliata dell'area, utile a documentare la situazione strutturale e a supportare le operazioni da terra.

In acqua, invece, gli specialisti sommozzatori del nucleo di Torino sono stati impegnati nell'ispezione del fondale per verificare la presenza di eventuali detriti e accertare che nessuno fosse rimasto coinvolto nel cedimento: al momento non si registrano feriti. In ogni caso, le operazioni di soccorso proseguiranno nelle prossime ore per completare gli accertamenti e garantire la piena sicurezza dell'area interessata.