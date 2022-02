Crolla la domanda di tamponi a Milano: chiudono gli hub di Rho Fiera e Trenno In seguito al crollo della domanda di tamponi a Milano, l’Ats Città Metropolitana ha annunciato, a partire da domani, la chiusura degli hub di Rho Fiera e Trenno.

Soltanto qualche settimana fa si parlava di emergenza tamponi e le code fuori dalle farmacie e dagli hub allestiti negli ospedali e nei drive-through erano impressionanti. Ma adesso, a fare da cartina di tornasole dell'inversione di tendenza per quanto riguarda i contagi Covid, è anche il drastico crollo della domanda di tamponi. Tanto che l'Agenzia per la tutela della salute Città metropolitana di Milano ha comunicato la chiusura di alcuni centri dove si eseguivano i test diagnostici per il Coronavirus. Oggi, venerdì 11 febbraio, come comunicato dall'Ats sarà l'ultimo giorno di attività degli hub tamponi di Rho Fiera e di Trenno: in quest'ultima struttura, tuttavia, proseguirà l'attività vaccinale.

Dal 14 febbraio rimodulati gli orari di accesso per gli altri punti tampone

Dal prossimo lunedì 14 febbraio, inoltre, verranno rimodulati gli orari di accesso diretto anche per gli altri punti tampone (informazioni su orari e regole di accesso sono disponibili nell'apposita sezione del sito di Ats). Nonostante le chiusure, Ats assicura che i posti attualmente a disposizione dei medici di medicina generale per i propri pazienti sintomatici o che devono terminare l'isolamento consentono comunque di trovare disponibilità entro 24 ore. Nulla di comparabile dunque a quanto avveniva tra metà dicembre e inizio gennaio, quando nel picco dell'ondata Omicron trovare un posto per effettuare celermente un tampone si rivelava spesso un'impresa impossibile. D'altronde, i tempi stanno effettivamente cambiando rispetto a qualche settimana fa: la Lombardia, come detto dalla vice presidente Letizia Moratti, è vicina alla zona bianca. Ancora più tranchant è stato il presidente Attilio Fontana che, relativamente alla revoca dell’obbligo di mascherine all’aperto scattato oggi, ha detto: "È l’inizio della fine di questa maledetta pandemia".