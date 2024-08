Crolla il tetto di un capannone nel Bresciano, cadono due operai: ricoverati in stato di incoscienza

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 13 agosto, si è verificato un incidente sul lavoro a Pisogne, un comune che si trova nella provincia di Brescia. Due operai sono caduti da un'altezza di cinque metri. Sono stati trovati privi di conoscenza. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici dell'agenzia di tutela della salute Montagna.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 9.28 nella frazione di Gratacasolo che si trova sulla via provinciale 7. I due operai erano a lavoro sul tetto di un capannone quando, per cause ancora da accertare, sono caduti e hanno fatto un volo di circa cinque metri. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due elicotteri, due ambulanze e un'automedica. I due non erano coscienti: sono stati immediatamente trasferiti in ospedale. Le loro condizioni sono gravissime. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Breno, insieme ai tecnici di Ats, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e soprattutto verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza l'intera area. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.