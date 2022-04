Croce di metallo si stacca dal Duomo di Monza per il vento e colpisce di striscio un bambino Paura ieri a Monza, dove la croce di metallo posta in cima al Duomo si è staccata a causa del forte vento ed è caduta per terra, sfiorando a un braccio un bambino. Il piccolo, spaventato ma illeso, è stato portato per accertamenti in ospedale.

A cura di Francesco Loiacono

La croce caduta ieri dal Duomo di Monza

Paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza ieri pomeriggio a Monza a causa del forte vento. Una piccola croce in metallo fissata in cima al Duomo di Monza si è staccata a causa delle forti raffiche ed è caduta al suolo, colpendo per fortuna solo di striscio un bambino. L'episodio è accaduto attorno alle 17.30 di ieri, sabato 9 aprile, giornata in cui la Brianza come altre zone della Lombardia sono state sferzate da forti raffiche, tanto che erano state diramate apposite allerte meteo.

La croce in metallo ha per fortuna solo sfiorato il bimbo

Il manufatto religioso precipitato nel capoluogo brianzolo misura circa un metro e 30 centimetri per 75 centimetri e si trovava in cima al rosone sulla navata centrale della Cattedrale. La croce si è staccata dalla sfera metallica alla quale era attaccata ed è caduta per terra, sfiorando a un braccio un bambino che in quel momento si trovava sul sagrato. Il bimbo si è spaventato molto per l'episodio, ma non ha praticamente riportato alcuna conseguenza a livello fisico: è stato comunque soccorso dal personale del 118 e trasportato per accertamenti all'ospedale San Gerardo, dove è stato visitato in codice verde e successivamente dimesso.

In corso le verifiche al Duomo da parte dei vigili del fuoco

L'area nella quale si è verificata la caduta è stata transennata dalla polizia locale e dai vigili del fuoco, che sono poi ritornati anche nella giornata odierna presso la Cattedrale. Questione di centimetri, infatti, e la croce avrebbe potuto causare una tragedia. Ragione per la quale i pompieri, nella giornata odierna, stanno procedendo a ispezionare anche gli altri manufatti posti in cima e sulle guglie del Duomo per verificarne la stabilità.