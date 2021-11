Covid, vendevano green pass a cento euro l’uno: smascherata una banda di truffatori su Telegram La Guardia di Finanza ha smascherato una banda di truffatori che su Telegram vendeva green pass a cento euro l’uno. Perquisizioni in Veneto, in Liguria, in Puglia e in Sicilia.

Una banda di truffatori proponeva sulle chat di Telegram green pass perfettamente funzionanti, in vendita a cento euro l'uno. A scoprire la truffa è stato il Nucleo speciale tutela

privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza in un'indagine coordinata dalla procura di Milano. Da qui sono poi partite una serie di perquisizioni e sequestri. Sarebbero quattro gli indagati, che avrebbero, secondo quanto riferito dall'Ansa, già ammesso le loro responsabilità. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche alcuni documenti di identità e tessere sanitarie di decine di clienti.

La truffa è stata scoperta grazie agli strumenti di investigazione Bot e Avatar grazie all'aiuto del team di investigazioni informatiche di Group-IB, partner tecnologico di Interpol ed Europol, che mette in campo un innovativo e dinamico monitoraggio in tempo reale della rete. Sono così stati individuati e perquisiti diversi cittadini italiani in diverse regioni d'Italia: in Veneto, in Liguria, in Puglia e in Sicilia, in quanto amministratori degli account Telegram. Nelle chat veniva promesso ai possibili "clienti" di fornire green pass validi, con Qr code in grado di superare i

controlli. La presenza di green pass che circolavano sulle chat Telegram era stato confermata anche da Zeno Molgora, 28enne ritenuto "regista" dei cortei No green pass a Milano, che in un'intervista a Fanpage.it aveva affermato: "Il problema è che su Telegram ci sono persone che li vendono questi green pass. Io ho preferito farli girare e dire ‘denunciate il fatto' perché non sono falsi ma veri".