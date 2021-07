Covid, tra 4 o 5 giorni la Lombardia raggiungerà l’immunità di comunità Regione Lombardia fa sapere che tra 4 o 5 giorni la Lombardia raggiungerà l’immunità di comunità. Tra qualche giorno infatti i lombardi che avranno ricevuto la prima dose saranno il 70 per cento. Intanto continuano le adesioni al portale di Poste italiane e la corsa contro al tempo per vaccinare tutti il prima possibile, soprattutto dopo che negli ultimi giorni sono aumentati i contagi.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora 4 o 5 giorni e poi la Lombardia raggiungerà l'immunità di comunità. Lo fanno sapere oggi sabato 17 luglio dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia che ha fornito i dati della campagna vaccinale: attualmente il totale delle adesioni alla campagna vaccinale è di 6.929.818 persone. Adesioni che aumentano anche durante il periodo estivo: sempre da Regione precisano che la media giornaliera delle prenotazioni degli ultimi sette giorni è di 14.848 persone, con un picco di 16.665 solo ieri.

Ancora qualche giorno e poi il 70 per cento dei lombardi saranno vaccinati

Numeri che dunque faranno raggiungere tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 le 7 milioni di persone vaccinate: ad oggi chi ha ricevuto la prima dose sono 6.649.272. Occorrono quindi ancora pochi giorni prima che si raggiungerà quota del 70 per cento della popolazione coperta, ovvero pari alla quota comunemente fissata per il raggiungimento dell'immunità di gregge. Nel frattempo, come scrive la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, "Sono 4.554.741 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, il 96 per cento degli aderenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 65,7 per cento ha la copertura completa".

Tornano a crescere i contagi Covid in Lombardia

Resta dunque una corsa contro il tempo le vaccinazioni in Lombardia soprattutto in questi ultimi giorni quando la pandemia di Coronavirus è torna a correre, così come in tutta Italia. A conferma di questo sono stati anche gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità dello scorso venerdì 16 luglio: dal monitoraggio Iss emerge come la Lombardia sia tornata ad essere classificata a rischio moderato e a riportare un'allerta di resilienza. Un primo campanello d'allarme che potrebbe far tornare a tremare la Lombardia nei prossimi giorni. Per questo da Palazzo Lombardia hanno attivato camper – nonché ambulatori mobili – per raggiungere tutti gli over 60 che non si sono ancora prenotati sulla piattaforma di Poste Italiane per richiedere il vaccino.