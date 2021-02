Diminuiscono i casi di Coronavirus registrati in Lombardia: sono 3.019 su 44.012 tamponi effettuati nella giornata di oggi sabato 20 febbraio. È quanto emerge dal bollettino diramato dal ministero della Salute. Il 18 febbraio, erano stati registrati 3.724 casi su 51.894 tamponi complessivi. Il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 37 morti nelle ultime 24 ore (il giorno prima erano stati registrati 33 decessi), per un totale dall'inizio della pandemia di 28.008 morti nella sola Lombardia, tenendo conto solo di quelli ufficiali. L'indice di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati, è oggi al 6,8%, mentre ieri era al 7,1%.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Diminuisce il dato dei ricoveri in ospedale: sono 3.722 (meno 11) le persone ricoverate nei reparti Covid (ieri erano 3.733, con un aumento di 17 persone). Aumenta invece il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 382, ovvero 9 in più rispetto a ieri quando erano 373 i pazienti in condizioni più gravi.

La situazione nelle province Lombarde

Questa la situazione dei nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle diverse province lombarde: sono 815 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano, 206 i nuovi casi nella provincia di Monza e Brianza, 238 in quella di Varese, 766 in provincia di Brescia, 229 in quella di Como e 146 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 186 nuovi contagi, mentre sono 114 quelli a Lecco e 50 nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 46 In provincia di Mantova ci sono stati 109 casi, mentre in quella di Sondrio 39.