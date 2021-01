Il bollettino di oggi sabato 9 gennaio con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore in Lombardia i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 2.506 a fronte di 24.847 tamponi, stando ai dati ufficiali comunicati dalla Regione. Ieri il dato era stato di 1.963 nuovi contagi su 18.415 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 5.023.007 tamponi. Diminuisce rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 63 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 133), per un totale dall'inizio della pandemia di 25.728 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Gli aggiornamenti sulla situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentali per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione negativa sul fronte dei ricoveri. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è aumentato di 141 unità, portando il totale a 3.577 (ieri erano 3.436). Calano invece lievemente i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è 10 pazienti in meno rispetto a ieri (quando il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 7 pazienti in meno), per un totale di 456 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 416.326: sono 1.683 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

In Lombardia in aumento Rt, ricoveri e decessi

Tornano a salire gli indicatori del contagio del Covid-19 in Lombardia e a Milano. Tra questi, l'Rt è aumentato sino a 1.27, al di sopra della soglia di guardia fissata a 1. Ciò comporterà l'istituzione della zona arancione a partire da lunedì 11 gennaio. Preoccupano però anche i nuovi tamponi positivi quotidiani e l'aumento costante dei ricoveri. Infine, anche il dato sui decessi non rassicura: nell'ultima settimana di dicembre la curva, dopo una flessione, ha invertito la rotta e iniziato una risalita.