Sono 895 i casi di Coronavirus registrati in Lombardia su 13.920 tamponi effettuati nella giornata di oggi lunedì 8 febbraio. È quanto emerge dal bollettino diramato dal ministero della Salute. I dati sono in calo rispetto a ieri, quando erano stati registrati 1.515 casi su 27.624 tamponi complessivi (nel totale sono calcolati anche i test rapidi antigenici, oltre ai tamponi molecolari). In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 5.893.600 tamponi. Il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 51 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati registrati 58 decessi), per un totale dall'inizio della pandemia di oltre 27mila decessi (27.504) nella sola Lombardia, tenendo conto solo di quelli ufficiali.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Sul fronte dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è aumentato: sono 3.491 (più 24) le persone in degenza ordinaria (ieri erano 3.467). Aumenta anche il totale delle persone in terapia intensiva: sono 362, ovvero 4 in più rispetto a ieri quando erano 358 i pazienti in condizioni più gravi. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 476.502: nelle ultime 24 ore sono 3.310 le persone che hanno superato la malattia.

La situazione nelle province Lombarde