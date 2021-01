In Lombardia sono stati registrati 1.900 nuovi casi di Coronavirus su 34.156 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino di oggi venerdì 29 gennaio diramato dalla Regione. Diminuiscono i nuovi contagi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 2.603 casi a fronte di 41.677 tamponi complessivi (nel totale sono calcolati anche i test rapidi antigenici, oltre ai tamponi molecolari). In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti XXX tamponi. Diminuisce anche il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 77 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 88), per un totale dall'inizio della pandemia di 27.016 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Sul fronte dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è diminuito di 47 unità, portando il totale a 3.490 (ieri erano 3.537). Aumentano invece i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: sono 8 in più (anche ieri il saldo era stato di 6 pazienti in meno) per un totale di 379 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 458.254: sono 2.148 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

La situazione nelle province Lombarde

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 531 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano, di cui 212 in città. Sono 169 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 66 in quella di Varese, 409 in provincia di Brescia, 140 in quella di Como e 108 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 93 nuovi contagi, mentre sono 94 quelli a Lecco e 37 i nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 46, 50 quelli in provincia di Sondrio. Infine, sono 103 i casi in provincia di Mantova.

Fontana: In Lombardia dati da zona gialla da tre settimane

In attesa del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità per stabilire in quale zona sarà posta la Lombardia nelle prossime due settimane, il presidente della Regione Attilio Fontana ha scritto su Facebook che "da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla". Il governatore ha quindi aggiunto che "ci auguriamo che dopo la settimana ingiustamente passata in zona rossa, oggi il Ministero possa prendere una decisione che tenga conto della reale situazione epidemiologica della nostra regione".