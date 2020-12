Il bollettino di lunedì 14 dicembre, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 945 su 11.317 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri il dato era stato di 2.335 nuovi contagi su 25.523 tamponi. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e il numero delle positività riscontrate è dell'8,3 per cento. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.449.633 tamponi. Aumenta rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati 67 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 144), per un totale dall'inizio della pandemia di 23.877 morti ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoveri negli ospedali della Lombardia

I dati relativi a ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, utili per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione più stabile e in miglioramento rispetto alle scorse settimane. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è diminuito di 106 unità, portando il totale a 5.053 (ieri erano 5.159). In calo anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 29 pazienti in meno rispetto a ieri (ieri il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 3 ricoveri in meno), per un totale di 685 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 342.409: sono 8.906 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 394 i nuovi casi di positivi al Coronavirus a in provincia di Milano, di cui 133 in città. Sono 39 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 19 in quella di Varese, 141 in provincia di Brescia, 29 in quella di Como e 39 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 91 nuovi contagi, mentre sono 39 quelli a Lecco, 31 i nuovi contagi nella provincia di Lodi, 8 in quella di Cremona, 8 nella provincia di Sondrio e infine 66 a Mantova.

Assembramenti nella prima giornata di zona gialla

Domenica nella prima giornata di zona gialla in Lombardia si sono registrati assembramenti nel centro di Milano per lo shopping natalizio. Piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, la Galleria e via Torino nel pomeriggio e in serata erano gremite di persone riversatesi in strada. Il governo non esclude ora un nuovo intervento restrittivo per le festività.