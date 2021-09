Covid Lombardia, il bollettino del 4 settembre 2021: 577 contagi e 2 morti Sono 577 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, con altri due morti. Lo ha comunicato il Ministero della Salute nel suo ultimo bollettino pubblicato nel pomeriggio di oggi. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, stabili quelli in degenza ordinaria. Confermata la zona bianca per la prossima settimana, Fontana: “Continuiamo così”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 577 i casi positivi a Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato il Ministero della Salute nel suo ultimo bollettino pubblicato nel pomeriggio di oggi sabato 4 settembre. Sono stati invece 48.410 i tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici, portando il tasso di positività all'1,2%, in leggero ribasso rispetto a ieri. Aumentano le terapie intensive: 57 i pazienti, con sei nuovi ingressi rispetto alle scorse 24 ore. Stabili i ricoveri in degenza ordinaria: sono 352 in tutto. Due invece i decessi, che portano la Lombardia a 33.931 morti da inizio pandemia.

Confermata intanto la zona bianca anche per la prossima settimana: l'annuncio era arrivato già venerdì scorso, nel consueto monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. "Una buona notizia per tutti i lombardi", ha commentato Attilio Fontana, presidente della Lombardia, parlando dei numeri della pandemia nella regione, "nell'ultima settimana del monitoraggio ministeriale i numeri sono stati positivi per numero di contagi, per casi in rianimazione e per posti letto occupati negli ospedali", ha proseguito Fontana, "si tratta di dati che, complessivamente, consentono alla Lombardia, grazie anche all'impegno dei cittadini lombardi e al buon andamento della campagna vaccinale, di restare in zona bianca. Continuiamo così e rispettiamo le norme sul contenimento del virus". Prosegue intanto anche la campagna vaccinale: sono 6.308.838 i lombardi che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino, una percentuale vicina al 65% della popolazione dell'intera regione, che conta circa 10 milioni di residenti.