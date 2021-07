Covid Lombardia, il bollettino del 31 luglio: 777 contagi e 4 morti, calano i ricoveri Sono 777 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, con quattro decessi. Calano i ricoveri sia in ospedale, dove sono 205 i pazienti Covid, sia in terapia intensiva, dove i degenti sono 25. Ecco i dati del bollettino Coronavirus della Lombardia di sabato 31 luglio diramati dal ministero della Salute.

A cura di Francesco Loiacono

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 777 nuovi casi di Coronavirus su 39.400 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di sabato 31 luglio 2021 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati quattro decessi, mentre ieri era stato solo uno. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.827. I contagi sono aumentati rispetto a ieri, quando erano stati 678 su 36.583 tamponi. Aumentano lievemente i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali lombardi ma calano invece quelli ricoverati nelle terapie intensive.

La situazione negli ospedali lombardi

Nel dettaglio, questa è la situazione all'interno degli ospedali lombardi. Nei reparti di area medica sono ricoverati 206 pazienti Covid, 5 in meno rispetto a ieri, quando erano 211. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi invece sono ricoverati 25 degenti Covid, ieri erano 26. Aumenta anche oggi il numero dei guariti, arrivato in totale a 808.281.

Situazione Covid nelle province

Di seguito la situazione nelle province lombarde, con la suddivisione per aree di competenza dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto comunicato, sono 231 i casi individuati nella provincia di Milano, 63 in provincia di Como. Nella provincia di Bergamo sono 57, mentre in quella di Brescia ci sono 37 positivi. A Varese i casi sono stati 161, nel Mantovano 46. Nel Lodigiano sono stati registrati 15 casi, 30 casi in provincia di Cremona. A Pavia ci sono stati 28 nuovi contagi, in provincia di Monza e Brianza 47, a Lecco 8 e a Sondrio 3 nuovi casi.