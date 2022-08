Covid in Lombardia, oggi 1.169 nuovi casi e 27 morti, 116 contagi a Milano: il bollettino dell’8 agosto Sono 1.169 nuovi casi Covid in Lombardia e 27 i morti, con 116 contagi a Milano città. Ecco il bollettino di oggi, lunedì 8 agosto.

Sono 1.169 i nuovi casi giornalieri di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 8.810 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi, lunedì 8 agosto 2022, diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 27 decessi (ieri ne erano stati segnalati 32), per un totale di 41.806 morti dall'inizio della pandemia.

Diminuiscono i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 3.145 contagi a fronte di 32.173 tamponi effettuati. Il numero dei ricoverati scende nelle terapie intensive e sale nei reparti ospedalieri.

I contagi Covid oggi nelle province della Lombardia

Di seguito invece i numeri delle province lombarde. Nella provincia di Milano si sono registrati 312 casi, di cui 166 in città. A Bergamo sono 107, in provincia di Brescia invece 210. A Como sono stati 68, mentre a Cremona 56, a Lecco se ne sono registrati 18. Nel territorio di Lodi i nuovi positivi sono 21, in provincia di Mantova sono a quota 62. Per quanto riguarda Monza e Brianza, il numero si attesta a 82, a Pavia 86. Infine nella provincia di Sondrio sono stati 20 mentre nel territorio di Varese 54.