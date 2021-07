"L'ultima cosa che ci manca è che arrivino i vaccini, ma sono convinto che gli impegni che sono stati assunti verrano rispettati e che dal 12 o 13 aprile inizierà questa grande operazione e riusciremo a dire basta a queste troppo limitazioni che stiamo subendo". Sono le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, pronunciate nel corso dell'inaugurazione dell'hub vaccinale ‘Giuseppe Zamberletti' della Schiranna di Varese.

Il governatore ha poi ringraziato Guido Bertolaso "che dal momento in cui e stato chiamato in Lombardia sta lavorando in maniera indefessa per realizzare questo grande progetto di vaccinazione di massa" e ha chiesto "un ultimo sforzo" a "personale medico, sanitario e i volontari stanno dando risposte indefesse e credo siano giustamente stanchi ed esausti dal punto di vista fisico e psicologico.

Il nuovo centro vaccinale di Varese è stato inaugurato oggi sul lungolago di Schiranna. Un hub realizzato dall'esercito che a pieno regime potrà vaccinare fino a 2.500 persone al giorno e che sarà il punto di riferimento per le somministrazioni di tutto il capoluogo varesino e dei comuni vicini. Venti le linee di vaccinazione a disposizione per una campagna che indicativamente coinvolgerà 300 mila persone. Ad inaugurare la struttura, oltre a Fontana erano presenti il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il coordinatore della campagna vaccinale regionale Bertolaso.

Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha commentato: "Diamo un messaggio importante per la tutela della salute delle persone ed una vera forma di ristoro per il nostro sistema economico, sociale e sportivo, in modo di tornare presto alla normalità. Questo centro è importante per liberare gli ospedali dall'attività Covid e riprendere l'attività di cura ordinaria che è fondamentale".