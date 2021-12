Covid, il monitoraggio settimanale dell’Iss: “La Lombardia è ad alto rischio” La Lombardia è ad alto rischio. Lo stabilisce l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità che valuta l’andamento dell’epidemia da Covid-19.

Secondo quanto riportato dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, che valuta l'andamento dell'epidemia da Covid-19, la Lombardia e la Valle d'Aosta sono classificate a rischio alto. Diciotto tra regioni e Province Autonome, invece, sono classificate a rischio moderato.

Lombardia in zona bianca ma cambiano le regole

Per il momento, in attesa dei nuovi dati sul contagio dei prossimi giorni, il governatore lombardo Attilio Fontana ha confermato che anche per la settimana prossima, l'ultima dell'anno, la regione resterà in zona bianca. Ciò detto, come le altre 19 regioni, dovrà osservare nuove regole decise ieri dal Consiglio dei Ministri del governo Draghi che ha reintrodotto l'obbligo di mascherina anche all'aperto. Le ffp2 invece saranno obbligatorie per accedere a teatri, cinema e impianti sportivi, all'interno dei quali, inoltre, verranno vietati la vendita e il consumo di cibi e bevande. Per bersi un caffè al bancone dei bar servirà il super green pass. Stessa cosa per i mezzi di trasporto, compresi quelli locali, palestre, piscine, centri benessere e sale bingo. Una decisione dell'ultimo minuto riguarda la chiusura delle discoteche fino ad almeno il 31 gennaio. Il concetto di zona bianca, quindi, viene fortemente ridimensionato alla luce delle nuove regole, considerato che molte sarebbero scattate automaticamente in zona gialla. La Lombardia, che ha un'incidenza di 513 casi di Covid ogni centomila abitanti, ha i reparti ospedalieri e di terapia intensiva pieni per una percentuale sotto la soglia di allerta, parti rispettivamente al 15 e al 10 per cento.