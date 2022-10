Cos’è la corruzione di minori e perché Alessia Pifferi è indagata anche per questo reato Alessia Pifferi, la donna in carcere con l’accusa di aver abbandonato e causato la morte di stenti della figlia di un anno e mezzo, è indagata anche per il reato di corruzione di minorenne. Ma in cosa consiste questo reato? Lo ha spiegato a Fanpage.it l’avvocata Anna Cinzia Pani.

A cura di Giorgia Venturini

Spuntano delle chat tra un uomo e Alessia Pifferi, la donna in carcere con l'accusa di aver abbandonato e causato la morte di stenti della figlia di un anno e mezzo. Nei messaggi di Whatsapp si legge: "Nudi sotto il piumone…abbracciati…e Diana che dorme", scrive l'uomo.

E poi i messaggi sembrano andare oltre. "Ti piace baciare? Ma posso anche davanti a Diana?" dice l'uomo. Alla domanda risponde Alessia Pifferi: "Certo che puoi".

Poi ancora una domanda: "Te la senti di stare con me e Diana? O vuoi che porti Diana dalla baby sitter? Dimmi tu". Infine ancora uno scambio tra la coppia: "Voglio baciare anche Diana". E la risposta: "Lo farai".

Da qui l'esigenza degli investigatori e inquirenti di fare tutti gli accertamenti del caso. AlessiaPifferi e l'uomo ora sono indagati per corruzione di minorenne. Ma di che reato si tratta? E cosa dimostrano al momento questi messaggi? A Fanpage.it ha spiegato tutto Anna Cinzia Pani, responsabile Dipartimento Penale, AL Assistenza Legale

Cosa prevede il reato di corruzione di minorenne?

Il reato di corruzione di minorenne prevede che chiunque compia atti sessuali in presenza del minore di 14 anni con l'intento di far assistere il minore stesso viene punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Nel dettaglio, è sufficiente che il minore venga sottoposto dagli adulti alla visione di materiale pornografico cercando di far attivare l'istinto sessuale del minore così da portarlo, ecco quindi la corruzione, a compiere atti sessuali a sua volta.

Si rischia poi la violenza?

Il fatto che si faccia assistere il minore ad atti sessuali, lo si espone a commettere anche lui atti sessuali. Ecco quindi che in questo caso si parla di reato di atti sessuali con minorenni. Da sottolineare che è indifferente il consenso o meno del minore perché già un minore sotto i 14 anni viene ritenuto non capace di intendere.

Che tipo di atto sessuale può rientrare nel reato di corruzione di minori?

Possiamo dire qualsiasi atto che ha come scopo quella di mostrare al minore un atteggiamento per indurlo poi a sua volta ad attivare impulsi sessuali.

I messaggi resi noti tra Alessia Pifferi e l'uomo (sconosciuto) sono sufficienti secondo lei a far scattare l'indagine per il reato di corruzione di minorenne?

Occorre prima di tutto capire il contesto in cui vengono inseriti questi tipi di messaggi. Nel reato di corruzione di minorenne sono prese in considerazione tutte le esternazioni della vita sessuale delle persone indagate.

Quindi il fatto di dire "ti bacio davanti a lei" bisogna capire in che contesto avviene: la richiesta di un bacio può essere inserita in una serie di discorsi che alludono anche ad altro.

Gli indagati possono essere andati oltre ai normali gesti affetti che si possono scambiare due genitori davanti ai figli. Se si va oltre si cade nella corruzione perché lo scopo degli adulti è proprio quello che il minore guardi.

Andrebbe quindi analizzato bene il contesto di questi messaggi. Se si va oltre la sfera affettiva, allora si parla di corruzione di minore.

Si parla di corruzione di minorenne anche se ci sono solo messaggi e non è accaduto poi nulla di fisico?

Se ci sono solo messaggi, allora si parla di tentato. Ovvero c'è il tentativo e quindi gli adulti si stanno organizzando affinché avvenga la corruzione su minori. Può essere però che poi nulla si concretizzi.

Secondo lei è corretto procedere con delle indagini leggendo solo questi messaggi?

Se nelle chat si parla di "stare nudi sotto il piumone e diana che dorme", si. Certo che in questo caso non si sta parlando di un atteggiamento affettuoso in famiglia al parco, ma di una situazione che prevede atteggiamenti sessuali.

Quindi avviare le indagini è corretto. Bisogna capire se poi ci sia stata anche la corruzione di minori. Leggendo i messaggi però si fa riferimento a un tentativo e non si cita una consumazione. Ma cosa è successo con certezza? Lo riveleranno le indagini. Al momento sembra ci sia stato solo un inizio di accordo.