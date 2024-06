video suggerito

Cosa sono le case Aler di Milano, dove si trovano e qual è il reddito massimo per l'assegnazione Sono più di 70mila gli alloggi Aler distribuiti nella Città Metropolitana di Milano. Questi sono suddivisi in varie Unità operative gestionali più piccoli e vengono assegnati tramite bando. Stando a quanto riportato dall'europarlamentare Ilaria Salis, a fine 2023 erano più di 10mila le famiglie in attesa di un'abitazione.

A cura di Enrico Spaccini

Il palazzo Aler di via Zamagna 4, UOG2 (foto da LaPresse)

Aler Milano è l'azienda per la casa più grande d'Italia. Finanziato e controllato dalla giunta regionale, che ne nomina anche il presidente, Azienda lombarda per l'edilizia residenziale è un ente pubblico di natura economica che possiede 42.245 unità immobiliari diffuse nel territorio comunale milanese e di altre 27.812 nel resto della Città Metropolitana, per un totale di oltre 70mila unità. Ad oggi, Aler Milano conta oltre 200mila inquilini ed è punto di riferimento per regione e comuni per l'esercizio delle rispettive funzioni nel campo delle politiche abitative.

Stando a quanto riferito dall'europarlamentare Ilaria Salis, a fine 2023 c'erano più di 10mila famiglie ancora in lista per una casa. Uno dei requisiti minimi principali è la cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno in un Paese dell'Unione europea, mentre il reddito annuo massimo per l'assegnazione non può superare i 53.295,74 euro lordi.

Dove sono le case Aler a Milano

A partire dal 2016, la legge regionale ha stabilito che le varie Aler provinciali, tra cui quella di Milano, devono essere affiancate da strutture più piccole e decentrate. Sono le Unità operative gestionali che si occupano della gestione, della manutenzione e dell'amministrazione di un notevole numero di alloggi.

La UOG1 ha sede in via Saponaro, zona Gratosoglio, e gestisce 11.782 alloggi. La UOG2 è un via Inganni 64, in zona Primaticcio, con 12.017 alloggi. La UOG3 si trova in via Salemi 25, in Comasina, con 8.389 alloggi e la UOG4 in viale Romagna 26, con 10.916 alloggi in Città Studi.

Quali sono i requisiti minimi per poter richiedere un alloggio Aler

A Milano ci sono migliaia di case Aler che sono ancora vuote. Come ha spiegato in un'intervista a Fanpage.it la consigliera regionale del Pd Maria Carmela Rozza, il motivo principale è che la maggior parte delle unità immobiliari sfitte richiedono interventi di manutenzione e ristrutturazione importanti. I fondi, che arrivano soprattutto da Regione Lombardia e dallo Stato, non bastano mai. Perciò, ogniqualvolta si riesce a sistemare un'abitazione, questa viene assegnata con un bando specifico.

L'ultimo che è stato pubblicato per il territorio comunale milanese risale allo scorso febbraio. I requisiti minimi sono sempre gli stessi: possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea, o permesso di soggiorno Ue per lungo periodo o per due anni con contratto di lavoro subordinato o autonomo.

È richiesta la residenza oppure l'attività lavorativa esclusiva o prevalente da almeno 6 mesi nella Città Metropolitana. Per poter richiedere un'unità abitativa non si deve avere alcuna abitazione di proprietà, in uso o in usufrutto. Tra le altre cose, è richiesto anche l'assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio negli ultimi 5 anni.

Qual è il reddito massimo previsto dai bandi per le case Aler Milano

Il bando di febbraio specificava anche la soglia di reddito. Chi intende richiedere un alloggio Aler, deve aver avuto nel 2022 un reddito annuo complessivo lordo per nucleo familiare compreso tra 26.845,75 euro e 53.295,74 euro.

Questo viene incrementato del 25 per cento, quindi con il valore di 66.619,68 euro, sia che concorrano in presenza di redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo e con l'abbattimento a 516,46 per ogni figlio a carico. Ai redditi complessivi da lavoro dipendente viene applicata un’ulteriore detrazione del 40 per cento. Questi requisiti, è specificato, devono sussistere fino alla sottoscrizione del contratto di locazione.