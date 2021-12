Cosa fare a Milano per il Ponte di Sant’Ambrogio 2021: 5 eventi per bambini e adulti Il Ponte di Sant’Ambrogio a Milano si festeggia il 7 dicembre, festa del Santo patrono, e l’8 dicembre, festa dell’Immacolata. Segna l’inizio delle vacanze natalizie ed è un periodo ricco di eventi in città.

A cura di Francesco Loiacono

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Ponte di Sant'Ambrogio a Milano segna tradizionalmente l'inizio delle vacanze natalizie. È una ricorrenza molto importante che ingloba la festa del Santo patrono di Milano, Sant'Ambrogio, e la festa dell'Immacolata: il "ponte" dura dunque almeno due giorni, il 7 e l'8 dicembre, ma a seconda del calendario può anche estendersi ad altri giorni di festa. È il caso di quest'anno: il calendario ha voluto che il 7 e l'8 cadessero quasi all'inizio della settimana, e così chi avrà la fortuna di farlo, potrà festeggiare da sabato 4 dicembre a mercoledì 8 dicembre.

Il Ponte di Sant'Ambrogio è un periodo ricco di eventi: in questi giorni o a ridosso di Sant'Ambrogio vengono organizzate fiere e i classici mercatini di Natale, si celebra la Prima della Scala, si accendono i tradizionali alberi di Natale tra cui quello in piazza Duomo e vengono organizzati anche diversi eventi per bambini: tra questi segnaliamo il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Montanelli e le diverse piste di pattinaggio sul ghiaccio in città e alcune mostre interessanti.

1. Il Villaggio delle meraviglie ai Giardini Montanelli

La casa di Babbo Natale al Villaggio delle meraviglie

I Giardini pubblici Indro Montanelli di Milano (alla fermata M1 Palestro) ospitano il Villaggio delle meraviglie, un parco tematico dedicato al Natale nel centro di Milano. All'interno è possibile fare visita alla casa di Babbo Natale, pattinare sul ghiaccio su una grande pista in parte coperta e in parte scoperta, assistere ad eventi e animazioni o divertirsi sulle giostre.

Date e orari: tutti i giorni fino al 9 gennaio, dalle ore 10 alle 21

Costi: l'ingresso al parco, la casa di Babbo Natale, i mini show e le animazioni sono gratuite. La pista di pattinaggio costa dai 5 ai 7 euro nei giorni feriali e dagli 8 ai 10 euro nei festivi.

Indirizzo: Giardini Indro Montanelli – Via Palestro, 14 – Milano

2. La mostra su Wonder Woman a Palazzo Morando

La mostra su Wonder woman a Palazzo Morando

È forse più per bambini "cresciuti" che per bimbi ancora piccoli la mostra su Wonder Woman in programma a Palazzo Morando. Ma può essere l'occasione ideale di unire genitori e figli. "Wonder Woman. Il Mito", è la prima rassegna in Italia interamente dedicata a uno dei personaggi dei fumetti più amati, l'eroina femminile celebrata recentemente da diversi film che quest'anno compie 80 anni.

Date e orari: martedì, mercoledì, venerdì, domenica: 9.30 – 19.30. Giovedì, sabato: 9.30 – 22.30. Chiuso il lunedì

Costi: intero 14 euro, ridotto 12 euro, bambini 6-13 anni 6 euro, minori di 6 anni gratis

Indirizzo: Palazzo Morando – via Sant'Andrea, 6 – Milano

3. La mostra sui capolavori Disney al Mudec

Si chiama "Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo" la mostra che promette di unire genitori e figli grazie alla magia dei capolavori Disney. Da Biancaneve a Frozen, da Robin Hood alla Sirenetta e a tutti gli altri celebri personaggi creati dalla casa di produzione che ha segnato l'infanzia di diverse generazioni: tutti sono racchiusi nella mostra ospitata dal Mudec, il museo delle culture di Milano, che offre ovviamente diversi livelli di lettura, andando fino in fondo al lavoro di ricerca creativa dietro la creazione di storie senza tempo che dura talvolta anni e spesso non si conosce.

Date e orari: la mostra è aperta tutti i giorni fino al 13 febbraio, il lunedì 14.30 – 19.30, martedì mercoledì venerdì e domenica dalle 9.30 alle 19.30, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30.

Costi: biglietto intero 17 euro (sabato e festivi) o 15 euro (feriali), bambini 3-5 anni 7 euro e bambini 6-13 anni 10 euro. Gratis per bimbi minori di 3 anni.

Indirizzo: via Tortona 56, Milano

4. La pista di pattinaggio sul ghiaccio a Palazzo Lombardia

La pista di pattinaggio in piazza Città di Lombardia

In piazza Città di Lombardia, sotto il Palazzo che ospita gli uffici della Regione, è stata allestita la pista di ghiaccio natalizia "coperta" (la piazza è infatti coperta) più grande di Milano. Attorno alla pista tanti alberi di Natale, container per noleggiare i pattini e offrire un punto di ristoro e incontro e un temporary shop.

Date e orari: pista di pattinaggio aperta tutti i giorni fino al 16 gennaio 2022

Indirizzo: piazza Città di Lombardia, Milano

5. La ruota panoramica al centro commerciale di Arese

La ruota panoramica al centro commerciale di Arese

Alle porte di Milano, il centro commerciale "Il Centro" di Milano offre un'occasione di svago sia agli adulti sia ai bambini. A questi ultimi in particolare è dedicata la giostra carosello con cavalli allestita presso l'ingresso esterno uno, la vicina ruota panoramica alta 22 metri e la pista di pattinaggio allestita presso l'area eventi del mall al primo piano.