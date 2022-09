Cosa fare a Milano nel weekend: l’elenco dei musei gratis domenica 2 ottobre Anche il 2 ottobre, come ogni prima domenica del mese, i musei civici apriranno le porte dei visitatori gratuitamente. Qui tutte le info sui musei visitabili senza pagare a Milano.

A cura di Fabio Pellaco

Una veduta del cortile della Pinacoteca di Brera

Il 2 ottobre torna l'appuntamento con Domenica al museo l'iniziativa del Ministero della Cultura che permette di visitare monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato senza pagare. Anche a Milano sono diverse le opportunità per trascorrere una giornata all'insegna della cultura.

Il Ministero, nella sezione dedicata all'iniziativa, consiglia di consultare i siti internet ufficiali dei vari musei prima di programmare la visita, infatti alcuni siti sono accessibili solo previa prenotazione.

I musei aperti gratuitamente a Milano

Come ogni prima domenica del mese, anche il 2 ottobre i musei civici di Milano saranno aperti al pubblico gratuitamente, seguendo gli orari di visita previsti. Rientrano nell'iniziativa i seguenti musei civici:

Ma non ci sono solo i musei che aderiscono a "Domenica al museo", molti altri siti non prevedono il pagamento del biglietto per visitare gli spazi espositivi. L'elenco di tutti i musei civici di Milano è pubblicato sul sito ufficiale del Comune.

Gli altri eventi gratuiti a Milano nel weekend

Tra gli eventi gratuiti a Milano nel fine settimana, Piazza Portello sarà uno dei luoghi della MilanoGreenWeek. Sabato e domenica nel centro commerciale saranno installati dei macchinari che insegneranno ai visitatori come si può riciclare la plastica in modo semplice e sicuro.

Da venerdì 30 a domenica 2, al Parco Sempione sarà presente il Villaggio Coldiretti che presenterà il meglio dell'agricoltura italiana con un ricco calendario di eventi e degustazioni rivolto ad adulti e bambini.

Sabato 1 e domenica 2 si terrà all'Arco della Pace di piazza Sempione si terrà l'evento MyPersonalTrainerDays. Due giorni a ingresso gratuito dedicate a fitness, salute e benessere insieme a tanti personaggi del mondo dello sport e agli esperti del Centro Diagnostico Italiano.

Sempre legato all'attività fisica è il Villaggio dello sport, l'evento organizzato dal Centro Sportivo Italiano in piazza Selinunte sabato 1. Dalle 10 alle 19 sarà possibile provare diversi sport nei campi da gioco allestiti e al termine dell'evento si potrà mangiare insieme la cena portata da casa da ogni partecipante.