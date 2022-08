Cosa ci fa una mandria di mucche sull’A4: autostrada chiusa e 7 chilometri di coda Questa mattina gli automobilisti dell’autostrada A4 all’altezza tra Brescia Est e Desenzano si sono trovati davanti un carico di mucche. Ecco cosa è successo.

A cura di Giorgia Venturini

Mucche in superstrada. È quello che si sono trovati davanti alcuni automobilisti che questa mattina attorno alle 7.30 viaggiavano sull'autostrada A4 all'altezza tra Brescia Est e Desenzano. Subito sono arrivati gli agenti della Polstrada di Verona che ha cercato di spostare i bovini dalla strada. Ma perché si trovavano in superstrada? Certo è gli animali in mezzo alla carreggiata hanno provocato lunghe file nel tratto autostradale: il traffico è andato in tilt e ora si contano almeno sette chilometri di coda.

Si ribalta un tir carico di mucche

A trasportare le mucche era un tir che per motivi ancora da accertare si sarebbe ribaltato: durante l'impatto lo sportellone del camion si è aperto facendo uscire tutte le mucche in autostrada. La conseguenza è che il traffico è andato in tilt, completamento bloccato da automobilisti che cercavano di sviare i bovini presenti lungo il tragitto. Gli agenti ora stanno cercando di recuperare gli animali intanto stanno provando a far ripartire il traffico. Al momento si registrano almeno sette chilometri di coda in direzione Desenzano.

Il conducente del mezzo non è in gravi condizioni

Ora si sta cercando di ricostruire quanto accaduto: infatti non è ancora chiaro perché il mezzo pensante si sia ribaltato. Il conducente non risulta ferito però in modo grave. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso sono arrivati anche i medici e i paramedici del 118. Nessun ferito neanche tra gli automobilisti che si sono fermati in tempo prima di andare a colpire e a impattare le mucche. Subito hanno allertato la polizia stradale che è arrivata dopo pochi minuti.