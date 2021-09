Corteo no green pass a Milano, manifestanti denunciati per mancato preavviso e blocco stradale La Questura di Milano ha annunciato che i partecipanti alla manifestazione di ieri contro il Green Pass saranno denunciati per mancato preavviso e blocco stradale. La manifestazione non era stata comunicata alle forze dell’ordine, ma solo promossa tramite i canali social. In testa al corteo, alcuni noti esponenti neofascisti milanesi.

A cura di Natascia Grbic

Saranno denunciati per blocco stradale e mancato avviso di manifestazione le persone che ieri hanno partecipato al corteo non autorizzato promosso dalla galassia no vax e no green pass a Milano. Ad annunciarlo è stata la Questura, che ha dichiarato di aver identificato diversi manifestanti e che nei prossimi giorni provvederà alla notifica delle denuncia. Queste persone, spiega il questore, "verranno deferiti all'autorità giudiziaria per il mancato preavviso di manifestazione previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e denunciati per il reato di blocco stradale, che ha causato disagi alla circolazione veicolare". Per le manifestazioni, infatti, c'è l'obbligo di comunicazione in questura che poi, per motivi di ordine pubblico o altro, può decidere se è il caso di negare l'autorizzazione. Ma qui non era stato fatto nessun passo: la manifestazione era stata annunciata sui social ma mai comunicata.

La manifestazione no vax e no green pass a Milano

La manifestazione no vax e no green pass che si è tenuta ieri a Milano è stata tra le più partecipate in Italia: 5mila le persone che hanno sfilato da piazza Fontana a piazzale Loreto, tra slogan contro i giornalisti, "noi siamo il popolo" e "Milano non si piega". L'iniziativa di protesta è durata circa tre ore mezza, dalle 18 alle 21.30, ed è andata avanti nonostante i tentativi delle forze dell'ordine di chiedere di non proseguire il corteo, che ha provocato numerosi disagi alla circolazione stradale. Luoghi sensibili sono stati presidiati durante lo svolgimento della manifestazione, che si è conclusa senza incidenti. In testa al corteo, alcuni personaggi noti per appartenere alla galassia neofascista milanese.