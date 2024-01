Corre nudo sul lungolago di Lecco: decine di automobilisti lo segnalano ai carabinieri Nella tarda mattinata di lunedì 29 gennaio a Malgrate in provincia di Lecco decine di automobilisti hanno segnalato un uomo correre nudo lungo la ciclabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Una passeggiata lungo il lago di Como completamente nudo. È successo nella tarda mattinata di lunedì 29 gennaio a Malgrate in provincia di Lecco. A segnalare un uomo nudo in giro per le vie del paese sono stati diversi cittadini: decine le chiamate arrivate alle forze dell'ordine.

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo stava prima camminando poi correndo lungo la ciclabile del paese. Gli automobilisti increduli di quello che stava succedendo hanno iniziato a rallentare chiamando così le forze dell'ordine. All'uomo non interessava nulla di casa accadeva attorno a lui: anzi, ha proseguito correndo e oltrepassando il ponte che porta a Lecco prima di scomparire.

I carabinieri hanno ricevuto le segnalazioni e stanno cercando di risalire all'identità dell'uomo. Tra le ipotesi che hanno spinto l'uomo a correre nudo per le vie del paese forse quella di una scommessa persa. Lo spiegherà lui quando verrà identificato dai carabinieri.