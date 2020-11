Il bollettino di domenica 1 ottobre, con i dati relativi all'emergenza Coronavirus in Lombardia. Secondo quanto riportato dalla Regione, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati ulteriori 8.607 nuovi contagi da Covid-19 su 39.658 tamponi effettuati. Ieri il dato era di 8.919 positivi su oltre 46.781 tamponi, con una percentuale del 19 per cento. Ancora molti i decessi: da ieri sono stati registrati 54 morti (ieri erano 73). Da febbraio, stando ai dati ufficiali, sono 17.589 i cittadini deceduti ufficialmente per Covid-19 nella sola Lombardia. In totale nella regione sono stati effettuati 2.984.274 tamponi da inizio pandemia.

I nuovi pazienti ricoverati e in terapia intensiva

Continua a crescere il numero dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva. Con l'aumentare dei contagi aumentano infatti cresce anche la pressione sugli ospedali della rete regionale. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è salito di 213 unità, portando il totale a oltre quattromila, per la precisione 4.246 (ieri erano 4.033), mentre altri 26 sono i nuovi pazienti assistiti in terapia intensiva, che raggiungono dunque la cifra di 418 unità. Cresce per fortuna in maniera considerevole anche il numero dei guariti, ora arrivato a 96.687: sono 489 le persone che sono riuscite a superare la malattia.

Mattarella a Brescia: Basta egoismi, unire le forze contro il Covid

Oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato in visita a sorpresa a Castegnato, in provincia di Brescia, per visitare il cimitero dove nei mesi scorsi era stata rubata una lapide il ricordo di tutte le vittime del Covid. Il capo dello Stato ha richiamato alla "responsabilità di proseguire nell'impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia così grave, mettendo da parte partigianerie, protagonismi ed egoismi per unire le forze di tutti".