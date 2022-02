Coppia rapina un ufficio postale, l’impiegata minacciata con un martello: arrestati Hanno rapinato un ufficio postale e sono stati arrestati dai carabinieri: l’uomo sarebbe stato l’autore materiale della rapina mentre la donna, poco prima dell’episodio, si sarebbe avvicinato all’Ufficio chiedendo informazioni sull’orario di apertura. Il 34enne è stato trovato sotto al letto della fidanzata.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno arrestato una coppia che avrebbe organizzato e attuato una rapina ai danni dell'Ufficio postale di Dumenza, comune in provincia di Varese, nel giorno di San Valentino. Qualche giorno dopo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino, è riuscita a risalire alla loro identità e arrestati. La rapina sarebbe avvenuta all'orario di apertura. Un uomo con una giacca scura, jeans e il volto nascosto da un cappello di lana e uno scalda collo, è entrato nell'Ufficio e ha aggredito l'impiegata con un martello.

La fidanzata incastrata dalle telecamere

Dalla donna si è fatto dare circa 879 euro e si è poi allontanato a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I video hanno mostrato una donna con i capelli rossi che, poco prima dalla rapina, si era avvicinata all'Ufficio Postale chiedendo a una persona l'orario di apertura. La donna si era poi allontanata, raggiungendo il presunto rapinatore. I militari hanno identificato la donna e sono riusciti a individuare la sua abitazione. Anche la casa dista poco dall'Ufficio postale.

L'uomo si era nascosto sotto al letto

Proprio nell'abitazione hanno trovato un uomo di 34 anni. Dagli approfondimenti è poi emerso che l'uomo era ricercato da luglio dello scorso anno per delle vicende che risalgono al 2018 e per le quali doveva scontare sei mesi di reclusione. I militari lo hanno trovato sotto al letto matrimoniale. Sotto a una bombola a gas invece sono stati trovati 570 euro, parte del bottino della rapina. Al 34enne è stato anche notificato il provvedimento che pendeva nei suoi confronti. L'uomo è stato portato al carcere di Varese mentre la donna in quello di Como.