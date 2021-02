Da un lato l'ultimo saluto di conoscenti e parenti e l'incredibile ondata di solidarietà di migliaia di persone, anche sconosciute. Dall'altro il lato nero dell'animo umano, quello che non si ferma neanche davanti alla tragedia e prova a lucrarci sopra. Ieri mattina sul Naviglio della Martesana, a Milano, amici e qualche parente di Valeria Coletta e Fabrizio Martino Marchi hanno dato l'ultimo simbolico saluto alla coppia morta domenica scorsa in un tragico incidente in montagna sulla Presolana. Ma intanto giunge notizia che qualche sciacallo ha provato a lucrare sulla tragedia, cercando di aprire delle raccolte fondi parallele e finte rispetto a quella ufficiale per aiutare la figlia di 5 anni della coppia, che ha visto morire davanti ai suoi occhi i genitori.

I tentativi fraudolenti sono stati subito bloccati

C'è tutto, nella tragedia che ha coinvolto la 35enne Valeria Coletta e il 40enne Fabrizio Marchi. C'è il destino che toglie la vita a due giovani genitori amanti della montagna e che su quel sentiero che conduce al "Salto degli sposi", dove è avvenuto il tragico incidente, c'erano già stati tante volte. C'è la solidarietà commossa e silenziosa di oltre 8.300 donatori che finora hanno donato alla figlia della coppia oltre 346mila euro, soldi che come ha sottolineato la promotrice della raccolta, Marlene Martinelli, non potranno certo cancellare il dolore ma serviranno a regalare un futuro sereno alla bambina. E c'è purtroppo anche il male, rappresentato da quelle tre (o forse di più) persone che hanno aperto raccolte fondi parallele rispetto all'unica ufficiale, giocando su nomi simili nel tentativo di sfruttare l'ondata di solidarietà: tentativi che fortunatamente sono stati bloccati dalla stessa piattaforma (GoFundme) e dalla polizia postale.

L'ultimo saluto con palloncini bianchi

Intanto ieri mattina, nel parco Martiri della libertà iracheni vittime del terrorismo, lungo il Naviglio della Martesana, amici e parenti della coppia hanno dato l'ultimo saluto "laico" a Valeria e Fabrizio, dopo i funerali che si sono tenuti mercoledì. Una cinquantina, rispettando il distanziamento, hanno partecipato con un palloncino o un vestito bianco a una cerimonia organizzata in un luogo simbolico, lì dove Fabrizio si allenava sempre e vicino alla casa della coppia. Il papà di Valeria, su Facebook, ha ringraziato l'amica della figlia, Marlene, promotrice della raccolta fondi e che ha organizzato anche questa celebrazione: "Valeria e Fabry sono felici. È stato un buon evento per tutti noi, un buon momento per passare dal dolore del distacco dalla vita terrena, alla donazione della gioia".