Una raccolta fondi online per aiutare Martina, la bimba di 5 anni che ha perso entrambi i genitori in un tragico incidente in montagna sulla Presolana, in provincia di Brescia, nel pomeriggio di domenica. "Regaliamo a Martina un futuro" è lo slogan scelto per la campagna sul sito GoFundMe, che in sei ore dal lancio ha raccolto oltre 13mila euro (l'obiettivo è arrivare a 50mila).

"Questa raccolta nasce per continuare a perseguire la missione di vita di Fabry e Vale, regalare a Martina un futuro felice esattamente come i due genitori avrebbero voluto fosse. Tutto il ricavato verrà devoluto alla famiglia ed utilizzato per sostenere la figlia della coppia, Martina, nel suo percorso di vita. Servirà per aiutarla ad avere il miglior supporto per affrontare questa situazione ed un futuro migliore", hanno spiegato gli amici di Valeria Coletta e del marito Fabrizio Martino Marchi caduti in un canalone per oltre duecento metri.

Lei 35enne impiegata in una finanziaria, lui 40enne dipendente di un'azienda farmaceutica, entrambi milanesi: erano andati a fare un gita con la figlia e una coppia di amici su montagne che conoscevano bene. Ma d'inverno, con la neve, il rischio è purtroppo sempre presente, come ha ricordato intervistato da Fanpage.it il presidente del Cai della Lombardia.

Nelle vicinanze di un canale ghiacciato, nel quale era scesa una slavina, la donna ha perso l'equilibrio ed è scivolata; il compagno ha cercato di salvarla, ma inutilmente: sono entrambi caduti nel dirupo, precipitando per centinaia di metri. Per i soccorsi sono intervenute le squadre delle Stazioni Cnsas di Breno, V Delegazione Bresciana, e di Clusone, VI Delegazione Orobica, a supporto delle operazioni di soccorso e recupero.