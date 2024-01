Coppia di anziani sequestrata e picchiata da ladri che cercano una cassaforte: era la casa sbagliata Una coppia di anziani è stata sequestrata e picchiata da tre ladri che erano entrati in casa loro alla ricerca di una cassaforte: l’episodio si è verificato a Lentate sul Seveso. Il gruppo di malviventi è scappato senza alcun bottino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Una coppia di anziani è stata sequestrata e picchiata da tre ladri che erano entrati in casa loro alla ricerca di una cassaforte: l'episodio si è verificato nella serata di lunedì 9 gennaio nella frazione Camnago di Lentate sul Seveso. Le vittime sono due pensionati di oltre settant'anni che vivono in via San Fedele.

Massacrati di botte per più di un'ora

Poco dopo le 20.15, i due avevano finito di cenare e ripulire la cucina: stavano per portare fuori l'immondizia quando tre persone, con il volto coperto, sono entrati in casa loro. Hanno iniziato a prenderli a schiaffi, pugni e calci. Hanno iniziato poi a chiedere ripetutamente: "Dov'è la cassaforte?". Le vittime hanno cercato di spiegare di non avere alcuna cassaforte in casa, ma nonostante questo l'aggressione è durata per più di un'ora.

I ladri sono scappati senza alcun bottino

L'anziano avrebbe provato anche offrire loro denaro e monili, ma invano. Solo dopo aver messo a soqquadro la casa, hanno capito che in effetti non c'era alcuna cassaforte. I tre quindi hanno rinunciato al colpo e sono scappati senza alcun bottiglio tra le mani. Gli anziani, pieni di lividi e spaventati, sono riusciti a chiamare i carabinieri.

I militari della stazione locale sono intervenuti nella loro abitazione e hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Hanno adesso avviato le indagini per cercare di risalire all'identità dei responsabili. Nel frattempo, sono stati chiamati gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno inviato un'ambulanza: i sanitari hanno fornito tutte le cure del caso. Gli anziani hanno però rinunciato al ricovero.