Coppia di anziani intossicati dal monossido per una stufa difettosa: ricoverati Una coppia di anziani è rimasta intossicata a causa di una stufa difettosa: è successo a Vigevano, comune in provincia di Pavia.

A cura di Ilaria Quattrone

Una coppia di anziani è rimasta intossicata a causa di una stufa difettosa: è successo a Vigevano, comune che si trova nella provincia di Pavia, nella notte di ieri lunedì 10 aprile. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale e per fortuna non hanno riportato gravi ferite. Quanto accaduto la scorsa notte, non è però il primo caso. Due settimane prima erano stati ricoverati per lo stesso motivo.

Il malessere causato dal malfunzionamento di una stufa a legna

Il marito ha 89 anni mentre la moglie ne ha 75. La scorsa notte sono stati male. I sintomi li hanno aiutati a capire che si trattava di una intossicazione. Questa sarebbe avvenuta a causa del malfunzionamento di una stufa a legna che avrebbe sprigionato nell'aria monossido di carbonio. Hanno così chiamato gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I medici e i paramedici li hanno trasportati in ospedale dove sono rimasti in osservazione per una notte.

Due settimane fa erano finiti in ospedale per il malfunzionamento di una stufa

Sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano e dimessi questa mattina. Oltre agli operatori sanitari e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso. Dagli approfondimenti è emerso che i due, tre settimane fa e precisamente domenica 19 marzo, sono stati ricoverati all'ospedale di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, per un episodio molto simile.

Anche in quell'occasione erano rimasti intossicati a causa di una stufa difettosa: le conseguenze erano state più gravi tanto da essere finiti in camera iperbarica.