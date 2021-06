La situazione epidemiologica in miglioramento in Lombardia si riflette anche sull'andamento dei contagi nelle scuole. A Milano e Lodi, in particolare, migliora la situazione sia dal punto di vista dei nuovi casi, sia delle persone in isolamento. Nella settimana dal 24 al 30 maggio, infatti, stando al report stilato dall'Agenzia per la tutela della salute Città Metropolitana di Milano ci sono stati 191 casi di tamponi positivi al Covid-19 negli istituti scolastici delle province di Milano e Lodi: 154 casi riguardano alunni, 37 gli operatori scolastici. Il numero di persone isolate nella stessa settimana, invece, è di 2.493: 2.444 alunni e 49 operatori. La settimana precedente i casi all'interno delle scuole erano stati 212 (176 alunni e 36 operatori scolastici), mentre le persone in isolamento erano state 2.851 (2.740 studenti e 111 operatori scolastici). "I dati dei contagi e delle persone isolate del mondo scuola registrati tra il 24 e il 30 maggio sono in lieve calo rispetto a quelli della settimana precedente", ha commentato il dottor Marino Faccini, Direttore della Unità operativa complessa Medicina preventiva delle comunità – Malattie infettive di Ats Milano".

I casi distinti per scuola: il maggior numero di positivi alle superiori

L'analisi dei casi positivi per tipologia di scuola mostra come la gran parte dei contagi si concentri nelle scuole superiori. Dei 191 positivi, infatti, 9 sono del Nido, 23 della scuola dell’infanzia, 43 della scuola primaria, 40 della secondaria di primo grado e 76 di quella di secondo grado. Stesso discorso per le persone in isolamento: delle 2.493 persone in quarantena 101 sono del Nido, 248 sono della scuola dell’infanzia, 432 sono della scuola primaria, 783 sono della scuola secondaria di primo grado e 929 di quella di secondo grado.