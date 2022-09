Contagiata dall’ex che le nasconde di essere sieropositivo: “Ho scoperto che aveva anche altre relazioni” Lo scorso 13 settembre si è tenuta l’udienza che vede imputato un uomo che per anni ha tenuto nascosta la sua sieropositività alla compagna. La donna in aula ha raccontato tutto.

Per quattro anni il suo compagno l'ha tenuta all'oscuro di tutto. Per quattro anni ha avuto rapporti sessuali con lui senza sapere che era sieropositivo. "Mi chiedo come un essere umano possa fare una cosa così ad un altro essere umano", ha tenuto a sottolineare davanti al giudice la donna di 49 anni vittima dell'ex compagno ora a processo con l'accusa di lesioni gravissime. Da quando ha scoperto tutto, ogni giorno la donna prende una pastiglia e ogni sei mesi si sottopone agli esami del sangue.

La donna scopre tutto in pronto soccorso

La 49enne scopre tutto la sera del 20 febbraio scorso. L'uomo chiama la compagna per chiederle di raggiungerlo in ospedale perché era stato coinvolto in un incidente. Una volta in pronto soccorso la donna legge le carte e scopre la sieropositività del compagno. Il compagno all'inizio nega di sapere delle sue condizioni di salute ma la donna gli dice: "Ma come, se lo hai dichiarato tu nel referto?". Nelle settimane successive la 49enne si sottopone agli esami e scopre di essere stata infettata.

L'uomo infetto da dieci anni

Il compagno racconta di essere infetto da dieci anni. "Mi ha detto che non aveva mai trovato né il tempo né le parole per dirmi che era sieropositivo", racconta la donna al giudice nell'udienza che si è tenuta lo scorso martedì 13 settembre e come riporta La Provincia di Cremona. In aula la donna è difesa dall'avvocato Alessandro Vezzoni. A Fanpage.it il legale spiega che "l'uomo aveva avuto altre relazioni, ma solo la mia assistita è risultata positiva. In quattro anni di relazione l'imputato ha smesso di sottoporsi alla terapia per sei mesi. In quell'arco di tempo la donna potrebbe essere stata contagiata". Per il compagno scattano le manette e arriva anche la minaccia dell'ex alla donna: "Quando esco di galera, vengo a trovarti".

La donna nel tempo scopre che l'ex compagno ha avuto altre relazioni, anche con una relazione sessuale con un uomo. L'imputato si potrà ora difendere in aula il prossimo 10 giugno. Mentre nelle prossime settimane verranno sentiti i medici legali.