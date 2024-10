video suggerito

Consulenze “pilotate” sugli appalti finanziati dall’Unione Europea: sei dipendenti di Ernest&Young indagati Sospetti di turbativa d’asta relativamente ad appalti di consulenza, finanziati con fondi dell’Unione Europea: sei dipendenti della Ernst&Young risultano indagate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Nel mirino della Guardia di Finanza ci sono gli uffici di Ernst&Young di Milano e Roma e in Regione Lombardia. Mentre nell'ente regionale di Direzione Centrale Bilancio e Finanza sono in corso operazioni di acquisizione di documenti. Le indagini delle Fiamme Gialle si stanno concentrando sull'accusa di turbativa d'asta relativamente ad appalti di consulenza, finanziati con fondi dell'Unione Europea. Soldi assegnati a Regione che a sua volta ha destinato alla società E&Y leader mondiale nei servizi di assistenza legale e fiscale alle imprese di pubblica amministrazione.

Sono sei le persone iscritte nel registro degli indagati: il fascicolo è affidato ai magistrati della Procura Europea Giordano Baggio e Sergio Spadaro. Al centro dell'inchiesta ci sono tutte le gare regionali per i servizi di consulenza che a partire dal 2014 e in modo sistematico sono state vinte dalla società di consulenza inglese. Secondo l'accusa tramite gli indagati, nonché dipendenti, la Ernst&Young avrebbe presentato i requisiti tecnici alterati e non veritieri al fine di aggiudicarsi i bandi. Le Fiamme Gialle sono al lavoro per raccogliere tutti i documenti: resta da capire se qualche funzionario regionale si sia reso conto dei dati presumibilmente truccati o meno. Intanto però Regione Lombardia resta parte offesa.

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha fatto sapere: "Io non so assolutamente niente. Esamineremo con attenzione quello di cui si parla e poi potremo fare della valutazioni. Al momento io non sono in grado. I nostri uffici stanno collaborando".