Coniglietto salvato in un incendio e salvato dai volontari: “Molti altri non sono sopravvissuti” Venerdì 22 luglio è esploso un incendio in provincia di Varese: nel rogo sono morti molti animali. Enpa Saronno è riuscita a salvare solo un coniglietto.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto: Enpa

Nel pomeriggio di venerdì 22 luglio è esploso un incendio nella cascina Colombara, territorio al confine con Caronno Pertusella che si trova in provincia di Varese. Nel rogo sono morti molti animali, tra cui diversi conigli. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i volontari di Enpa Saronno e la Protezione civile che purtroppo sono riusciti a salvare solo un coniglietto.

Morti molti piccoli rimasti bloccati nelle tane

L'animale è stato trovato con le zampe bruciate e il muso ustionato: i volontari hanno spiegato che è stata la stessa protezione civile a portarlo nella loro struttura. Purtroppo però sono stati trovati molti animali morti: "La temperatura al suolo era di oltre settanta gradi e le tane dei conigli erano pieni di piccoli" che però non ce l'hanno fatta. L'Enpa si è detta disponibile a prenderne in cura altri qualora fossero rintracciati ancora vivi.

Affidato ai volontari dell'Enpa Milano

Il coniglio sarà affidato ai volontari di Enpa Milano, specializzati in questi interventi. L'incendio è esploso tra il bosco e la campagna, in un'area frequentata da tossicodipendenti e spacciatori. Sul posto era presente anche la polizia locale che ha quindi deciso di far sgomberare alcune famiglie che vivono nelle abitazioni più vicine all'incendio per questioni di sicurezza.

Sconosciute le cause dell'incendio

Restano comunque sconosciute le cause dell'incendio: sicuramente le fiamme si sono propagate con più facilità a causa delle condizioni dei terreni colpiti dalla siccità degli ultimi mesi. Toccherà ai vigili del fuoco capirle e individuare poi i possibili responsabili.