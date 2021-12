Concorsi truccati: indagato il rettore dell’Università Statale di Milano Elio Franzini Il rettore dell’Università Statale di Milano è indagato con l’accusa di aver truccato dei concorsi per far vincere dei professori “amici”.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte foto Facebook

Il rettore dell'Università degli Studi di Milano, Elio Franzini, è tra gli indagati dell'inchiesta relativa a presunti concorsi truccati per l'assegnazione di cattedre a professori "amici". In particolare l'inchiesta degli inquirenti del tribunale di Milano si è concentrato su due bandi di assegnazione: entrambi facevano riferimento all'assegnazione delle cattedre di Urologia negli ospedali San Paolo a Milano e San Donato a San Donato Milanese.

Il Rettore: Fiducioso nel lavoro della magistratura

L'inchiesta, partita da un'indagine nata a Firenze, vede 39 persone denunciate. Oltre a Franzini e ad altri professori universitari, è stato denunciato il rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei. Al rettore dell'Ateneo milanese, il sostituto procuratore di Milano Mario Scalas, contesta reati contro la pubblica amministrazione. Sulla notifica dell'avviso di garanzia, emesso dai Nas, si è espresso lo stesso Franzini che – in una nota stampa – ha affermato come attenda con molta serenità la possibilità di poter chiarire al più presto la sua posizione: "Essendo assolutamente fiducioso nel lavoro della magistratura e assicurando a tutti voi la consueta e piena trasparenza delle mie azioni nel costante e non sempre facile impegno quotidiano a servizio della nostra comunità accademica".

Verso la chiusura delle indagini per l'infettivologo Galli

Dalla Procura fanno inoltre sapere che si è vicini alla chiusura delle indagini per l'altra inchiesta, nella quale è coinvolto l'infettivologo Massimo Galli. Il professore, insieme ad altri membri della commissione di cui era presidente, avrebbe – secondo la Procura – truccato dei concorsi per far vincere dei candidati specifici. Oltre lui, sono coinvolti altre 32 persone accusate a vario titolo di corruzione, associazione a delinquere, turbativa d'asta e falso ideologico.