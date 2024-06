video suggerito

Concorsi truccati all'università, rinviata la sentenza per Massimo Galli: "È il mio compleanno" L'infettivologo è accusato di falso e turbativa per un presunto concorso truccato alla Statale di Milano tra il 2019 e il 2020. "Una vicenda kafkiana", ha commentato Massimo Galli. "Ha vinto il migliore". La sentenza è fissata per il 16 luglio.

La data del verdetto viene fissata al prossimo 11 luglio. "No, è il mio compleanno", sono le parole in aula del dottor Massimo Galli, imputato in uno dei filoni di Concorsopoli alla Statale. E l'ex direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, tra i sorrisi dei presenti, ottiene il rinvio del processo dalla giudice Antonella Bertoja, che ha cercato in agenda un’altra data disponibile. Di poco, in realtà, giusto qualche giorno fino al 16 luglio: il tempo necessario per festeggiare il genetliaco (il 73esimo) in santa pace prima di quella che potrebbe essere, potenzialmente, una pesante sentenza.

Il docente e medico, ora in pensione, è infatti accusato di aver truccato un concorso universitario per una cattedra da professore associato tra il 2019 e il 2020: per lui la Procura ha chiesto un anno e dieci mesi di reclusione per le ipotesi alternative di turbativa d'asta o abuso di ufficio e di falso.

"Favorì un suo allievo in Statale", è l'accusa che gli viene rivolta oggi. E così con lui si trova a processo anche il medico che sarebbe stato prescelto e che poi risultò vincitore del concorso, Agostino Riva, per il quale la Procura ha chiesto un anno e sei mesi: in quell'occasione Riva prevalse rispetto a Massimo Puoti, direttore di struttura complessa di malattie infettive dell'ospedale Niguarda, un “profilo fortemente più strutturato" rispetto a Riva. Nella ricostruzione del pm, la rinuncia di Puoti era dovuta al fatto che “andare contro Galli significava andare contro una macchina mediatica, come andare contro Maradona negli anni Ottanta”.

"Mi trovo in una vicenda kafkiana e fastidiosa, ma io ribadisco che ho fatto tutto secondo coscienza e competenza e questo concorso lo ha vinto la persona migliore", ha commentato Galli all'uscita dell'aula. In attesa del 16 luglio.