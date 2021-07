Mentre Gigio parava il rigore che incoronava a campioni d'Europa gli Azzurri, a Cassina de' Pecchi, in provincia di Milano, i ragazzi di PizzAut festeggiavano gustandosi la loro ultima invenzione. Una pizza dedicata a Donnarumma, eletto miglior giocatore di Euro2020. L'idea è nata per celebrare il portierone prossimo a firmare per il Paris Saint-Germain. L'impasto croccante è colorato delle tinte della bandiera italiana. Il verde, il bianco e il rosso sono rappresentati dalla rucola, dalle scaglie di grana e dai pomodorini. La nota di sapore arriva poi da qualche fetta di bresaola.

Da PizzAut una pizza per Donnarumma: Gigio, vieni ad assaggiarla!

Come spiegato dall'ideatore di PizzAut Nico Acampora a Milanotoday, "uno dei nostri camerieri, Francesco, al gol dell'1-1 di Bonucci si è commosso fino alle lacrime. Andrea, un altro nostro cameriere, ha detto scherzando che la pizza dedicata a Donnarumma lo ha portato a parare il rigore decisivo. Per questo motivo – ha continuato poi Acampora – ha aggiunto che se l'Italia ha vinto è stato un po' anche merito nostro".

in foto: La pizza Donnarumma di PizzAut

E ora, dopo la conquista degli Europei, i ragazzi di PizzAut hanno un altro sogno da voler realizzare: ospitare Gigio Donnarumma nel loro ristorante per fargli assaggiare la pizza dedicata a lui. "Il pizzaiolo, Matteo, mi ha chiesto se Gigio ora verrà a mangiare la pizza da noi. Anche da solo – ha detto -, vuole fargliela assaggiare". Ora la speranza di Matteo, Francesco e tutta la squadra di PizzAut è che Donnarumma raccolga l'invito e trascorra una serata insieme a loro, a gustarsi la pizza con rucola, scaglie di grana, pomodorini e bresaola.