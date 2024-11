video suggerito

Comprano i biglietti per l'impianto di zip-line che chiude dopo un incidente: "Nessuno ci risponde per il rimborso" Diversi utenti, tra cui una lettrice di Fanpage.it, hanno segnalato che dopo la chiusura della struttura zip-line Fly Emotion, chiusa dopo la morte di una donna, sia diventato impossibile ricevere i rimborsi per l'acquisto dei biglietti comprati prima dell'incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Ancora problemi per l'impianto Fly Emotion, che si trova in provincia di Sondrio. La zip-line, che collega Albaredo e San Marco, è stata chiusa dopo che lo scorso maggio 2024 è morta una donna di 41 anni. La Procura di Sondrio sta ancora indagando sulla dinamica dell'incidente: cinque persone sono iscritte al registro degli indagati nel fascicolo aperto per omicidio colposo.

Mentre gli inquirenti cercano di far luce sull'episodio, diverse persone lamentano di non riuscire ad avere il rimborso del biglietto acquistato prima della chiusura della struttura. Tra queste c'è Valentina, una ragazza che ha scritto a Fanpage.it affermando di aver acquistato un buono regalo da 120 euro che ormai è inutilizzabile: "Ho telefonato più volte, ma il numero è inattivo. Ho inviato anche una e-mail, ma anche in quel caso non ho ricevuto risposte: anzi la mail torna indietro probabilmente perché è stato disattivato l'account", ha spiegato a Fanpage.it.

Come lei, ci sono diversi utenti. Basta guardare le decine di recensioni lasciate su Google: "Ho due buoni per due persone che mi sono stati regalati. È un importo importante, ma nessuno risponde alle e-mail o al telefono. Ho chiesto un rimborso, ma niente, spariti! Capisco la situazione delicata, ma sono passati mesi e siamo in tanti in attesa, la serietà dell'azienda non deve abbandonare quelli che sarebbero stati dei clienti", scrive una donna.

"Mi è stato regalato un buono però la struttura risulta chiusa senza data di riapertura. Se scadesse il buono senza averne usufruito? (proprio perché la struttura risulta chiusa)sarebbe previsto un rimborso? È impossibile avere news nessuno risponde a telefono e la mail sono generate automaticamente", scrive un'altra.

E ancora: "Anche io sono nella stessa situazione di molti. Non riesco a comprendere come mai indicano una mail a cui inviare la richiesta di rimborso piuttosto che la richiesta di informazioni, e poi non succede nulla!!! Mi sa che dobbiamo farcene una ragione e metterci il cuore in pace".

E anche su altre piattaforme, sono diverse le recensioni in cui le persone lamentano di non aver ricevuto alcuna risposta: "Anche io ho una gift card, regalata da mio marito, ma non possiamo utilizzarla a causa della chiusura improvvisa. Non rispondono né al telefono né alle email. Questa mancanza di non dare spiegazioni e sparire è molto grave. Pretendo un rimborso visto che non parliamo di spiccioli!!!!. PESSIMI".

E anche su Facebook sono diversi i commenti di persone che chiedono come mai non sono ancora stati rimborsati i biglietti. Anche la redazione di Fanpage.it, ha provato a telefonare al numero presente su Internet: ma risulta inesistente e inattivo. Così come impossibile accedere al sito presente sulla pagina Facebook.