Como, uomo trovato morto sgozzato in auto nel parcheggio della scuola: arrestato 33 enne Il 33enne potrebbe aver aggredito anche altre due persone prima, un bimbo di 8 anni e un 23enne, feriti con un coccio di vetro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un uomo di 76 anni è stato ritrovato morto sgozzato a Como, oggi pomeriggio. La vittima era un senzatetto. Il corpo è stato ritrovato nella sua auto, dove dormiva abitualmente, in sosta nel parcheggio delle scuole di via Giussani. La Polizia di Stato in serata ha arrestato un 33enne del luogo. Secondo le prime ricostruzioni, il presunto aggressore avrebbe problemi di tossicodipendenza, con precedenti penali anche per aggressioni, e potrebbe aver aggredito anche altre due persone in mattinata, un bambino di 8 anni e un giovane di 23, prima dell'anziano clochard. Ma al momento non è stato ancora accertato un collegamento tra i tre episodi.

Le tre vittime ferite tutte con un coccio di vetro

In tutti e tre i casi, però, ci si troverebbe di fronte a ferite da arma da taglio, inferte utilizzando probabilmente dei cocci di vetro. Ma sono ancora in corso le indagini. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, il 33enne ieri sera si sarebbe presentato al pronto soccorso dell'ospedale in stato di alterazione, ma sarebbe stato mandato via. Sarebbe tornato questa mattina, con lo stesso esito. Sempre in mattinata, nei pressi del nosocomio comasco, è stata segnalata un'aggressione ai danni di un bimbo di 8 anni, che era in compagnia dello zio, colpito al braccio senza motivo con un coccio di vetro da uno sconosciuto che poi è fuggito. Il bambino non è grave.

Poco dopo, attorno a mezzogiorno, in via Giussani, poco distante dall'ospedale, si sarebbe verificata una seconda aggressione, anche questa da parte di un uomo armato di un coccio di vetro, ai danni di un 23enne sudamericano che stava passeggiando. Anche in questo caso l'aggressione sarebbe scattata senza un motivo apparente. Il ferito è stato soccorso e medicato in ospedale dove gli hanno dato una prognosi di 20 giorni. Per questi due episodi, attorno alle 13, la Polizia è riuscita, grazie alle descrizione delle vittime, ad identificare e poi arrestare per tentato omicidio il 33enne. Nel pomeriggio, però, attorno alle ore 17, nel parcheggio delle scuole di via Giussani, poco distante dall'aggressione al sudamericano, è stato ritrovato il corpo del 76 enne sgozzato. L'uomo si trovava all'interno di una Volkswagen e potrebbe essere morto alcune ore prima.