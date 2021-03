Le avrebbe inviato un video in cui si sarebbe ferito più volte con un coltello minacciando poi di ucciderla: un uomo di 59 anni è stato arrestato a Como con l'accusa di stalking. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", le minacce andavano avanti da diversi mesi tanto che la donna spaventata avrebbe chiesto al figlio di andare a vivere con lei per non rimanere da sola in casa.

Il video in cui minaccia di uccidersi

Nel video si vedrebbe l'uomo a torso nudo con la scritta "morte" disegnata poco prima con un pennarello rosso. Nelle immagini il 59enne avrebbe iniziato a tagliarsi in più punti per poi portarsi il coltello alla bocca. Subito dopo, lo avrebbe appoggiato contro la carotide affermando che quella ferita sarebbe stata per lei e per l'uomo con la quale stava da qualche settimana. Appena lo ha ricevuto, l'ex moglie è andata immediatamente dai carabinieri. I militari hanno poi eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal sostituto procuratore di Como Antonio Pavan.

Le minacce e gli atti persecutori

I due si erano separati nel 2016. Quando la donna ha iniziato una nuova relazione, l'uomo avrebbe cominciato a perseguitarla. In base a quanto riportato da "Il Giorno" l'uomo prima l'avrebbe insultata e poi avrebbe iniziato a minacciarla: "Vi sparo in testa, vi faccio fuori tutti e due". A gennaio scorso inoltre l'uomo le avrebbe mandato alcune foto con un coltello in cui le avrebbe augurato la morte. Successivamente era riuscito a incontrarla e ancora una volta le avrebbe mostrato la lama bianca. Adesso il 59enne è stato portato in carcere con l'accusa di atti persecutori aggravati dal legame sentimentale con la parte offesa e dall'uso di mezzi telematici e di armi.