Come sta il ladro che è precipita nel vuoto mentre tentava di derubare un appartamento Un ladro di 35 anni che era precipitato da una decina di metri mentre rapinava un appartamento è ancora ricoverato in gravi condizioni: è in prognosi riservata all’ospedale Niguarda.

È ancora in gravissime condizioni l'uomo di 35 anni che due giorni fa, giovedì 21 dicembre 2022, è precipitato dalla facciata di un condominio della periferia Nord di Milano. Il 35enne si era arrampicato per compiere un furto in un'abitazione, ma ha fatto un volo di una decina di metri e si è procurato diversi traumi e ferite. L'episodio si è verificato in un condominio che si trova in via Santa Monica al civico 1, nel quartiere Ca' Granda.

Il ladro è ricoverato in prognosi riservata

Una volta appresa la notizia, la sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato immediatamente sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Il 35enne è stato stabilizzato e trasferito immediatamente in codice rosso al pronto soccorso dell'Ospedale Niguarda: da allora lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni per quanto stabili, sono ancora gravissime.

Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il 35enne di origini straniere è stato ricoverato in rianimazione e la sua prognosi è riservata. Oltre ai sanitari del 118, come di consueto, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di stato di via Fatebenefratelli.

Si cerca di capire cosa possa aver potuto causare la caduta

Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto capire cosa possa aver causato la caduta. Al momento è stato possibile solo scoprire che l'uomo voleva entrare in un appartamento e svaligiarlo. Nei prossimi giorni, e magari una volta che il 35enne stesso si sarà ripreso, si potrà avere sicura un quadro più preciso di questo terribile vicenda.