Come funzionerà il blocco delle auto in centro a Milano dal 2024: quali strade sono coinvolte Alcune strade del cento saranno chiuso alle auto private entro il primo semestre del 2024. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, annunciando la proposta che verrà presentata in consiglio comunale nei prossimi mesi.

A cura di Fabio Pellaco

Il 19 ottobre il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato che entro il primo semestre del 2024 in alcune vie del centro storico le auto non potranno più circolare. Le strade interessate saranno quelle del Quadrilatero della Moda, ma anche le zone limitrofe.

"È una piccola cosa, una cosa storica. Da lì, poi ci allargheremo", ha detto il sindaco durante "Il Verde e il Blu Festival", l'evento in corso al The Mall di piazza Bo Bardi dove si discute di sostenibilità e digitale per il futuro del Pianeta. "Fidatevi del fatto che agiremo con buonsenso e inesorabilmente metteremo in campo qualcosa che va in quella direzione", ha aggiunto.

In quali strade di Milano non si potrà più entrare con l'auto

La proposta avanzata dal sindaco Sala che sarà portata in consiglio comunale entro i primi sei mesi del prossimo anno riguarda solo una parte dell'Area C, la zona a traffico limitato che coincide con la circonvallazione interna, la cosiddetta "Cerchia dei Bastioni"

Le strade interessate saranno quelle del Quadrilatero della Moda, uno dei quartieri del Municipio 1 di Milano in cui si concentra il maggior numero di negozi d'abbigliamento di tutta la città. La zona off-limits per le auto sarà allargata fino a corso Giacomo Matteotti, via Case Rotte e via Alessandro Manzoni.

Chi potrà entrare all'interno della zona vietata alle auto

A vigilare sui varchi d'accesso sarà un sistema di telecamere posizionate in corso Venezia, a partire dall'incrocio con via Senato, che registreranno il passaggio dei veicoli e, in caso di accesso non autorizzato invieranno le multe agli automobilisti. All'interno dell'area individuata, sarà vietato l'ingresso a tutte le auto private, ad eccezione dei residenti, di coloro che possiedono un garage e di chi accede per parcheggiare l'auto in uno dei parcheggi a pagamento.

"Lo facciamo perché è chiaro che la realtà cittadina è una realtà di shopping e quindi la dobbiamo rispettare. Puoi entrare con il servizio di noleggio con conducente, con i mezzi pubblici e con i taxi. Non sono un antagonista del capitalismo, ma non va bene vedere la sfilata di supercar in centro che poi non possono parcheggiare”, ha spiegato Sala. Il sindaco ha anche detto di aver trovato "molto consenso" tra le case di moda presenti nel Quadrilatero, tanto che qualcuno ha avanzato la proposta di una completa pedonalizzazione.