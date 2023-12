Come è possibile che sotto Natale si superino i 16 gradi a Milano e in Lombardia: le previsioni meteo Si prevede un clima molto mite per le feste di Natale. Il picco tra venerdì 22 e sabato 23 dicembre: a Milano si toccheranno i 16 gradi di massima, con un vento caldo e secco che pulirà l’aria da tempo inquinata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sorpresa di Natale. Sono temperature quasi primaverili quelle che investiranno Milano e la Lombardia nei prossimi giorni, venerdì 22 dicembre e sabato 23 dicembre. Torna insomma il sole splendente, con picchi fino a 16/17 gradi in città, mentre il vento pulisce l'aria da giorni irrespirabile.

"Da stanotte fino a sabato mattina soffierà infatti il Foehn, anche con raffiche di 40/50 km/h", assicura Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert a Fanpage.it. "Il vento porterà un clima meno umido, temperature in rialzo con massima di 16 gradi circa domani a Milano".

Merito del favonio, un vento caldo e secco che abbraccerà Milano e la sua regione. Che regalerà ai milanesi e ai passanti in giro per gli ultimi regali natalizi un'altra gioia. "Si avrà un netto miglioramento della qualità dell'aria, pessima in queste giornate di alta pressione, traffico intenso e riscaldamenti a manetta", prosegue l'esperto. "Insomma, niente pioggia e neve per le feste di Natale, e forse anche oltre. Si prevede un clima ancora molto mite, con possibili banchi di nubi basse e foschie al mattino e dopo il tramonto tra il 25 e il 26 dicembre".