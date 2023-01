Colpi di Kalashnikov contro uno studio medico, i sanitari: “Questa intimidazione non ci ferma” Ha riparto al pubblico lo studio medico di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, che ha ricevuto una forte intimidazione la notte fra domenica 22 e lunedì 23 gennaio.

A cura di Fabrizio Capecelatro

"Sicuramente è stato scioccante, ma non abbiamo nulla da nascondere", così il personale medico commenta l'atto intimidatorio ricevuto nella notte fra domenica 22 e lunedì 23 gennaio, quando sono stati sparati contro la vetrina del loro poliambulatori addirittura undici colpi di kalashnikov.

L'agguato a Palazzolo sull'Oglio

L'agguato è avvenuto a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, ai danni di uno studio medico che ha aperto al pubblico dal novembre del 2022. Ora stanno indagando i carabinieri della compagnia di Chiari, che hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza.

Intanto, però, lo studio Med 360 chiarisce a BresciaToday: "Mai ricevute minacce o richieste particolari abbiamo la coscienza pulita ed è per questa ragione che andiamo avanti, senza paura, a fare il nostro lavoro in attesa che le indagini facciano il loro corso".

La replica del poliambulatorio

"Non abbiamo mai ricevuto lamentele di pazienti insoddisfatti, anzi, per ora sono arrivati solo tantissimi messaggi di complimenti per la professionalità del nostro personale. Tra staff e medici qui lavorano una ventina di persone: nessuno di noi ha mai ricevuto intimidazioni", spiega la clinic manager.

"Sicuramente è stato scioccante – conclude – ma non abbiamo nulla da nascondere: abbiamo deciso di non fermarci davanti a questo atto intimidatorio che per noi è stata una doccia fredda ed è del tutto inspiegabile".