Colico, assolta la 21enne accusata della morte di Daniel e Riccardo, uccisi dal mix di alcol e droga È stata assolta Eala Della Morte, la ragazza di 21 anni accusata delle morte di Daniel e Riccardo, trovati deceduti la mattina del 26 aprile 2020 a Colico dopo un festino a base di alcol e droga. Per il giudice, non è stata raggiunta la prova della colpevolezza della ragazza.

È stata assolta dall'accusa di cessione di sostanza stupefacente e morte quale conseguenza di altro delitto Eala Della Morte, la ragazza di 21 anni imputata nel processo per la morte di Daniel Ghedin e Riccardo Micheli, i due giovani morti il 26 aprile del 2020 a Colico, nel Lecchese, a seguito di un mix letale di alcol e droghe. La sentenza è arrivata durante l'udienza preliminare dal giudice Salvatore Catalano che ha dichiarato come non sia "stata raggiunta la prova" della sua colpevolezza.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura che ha coordinato le indagini con i carabinieri, la giovane sarebbe stata responsabile della morte dei due dopo avergli venduto la droga. Per questo motivo, il pubblico ministero Del Grosso aveva chiesto una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione. I corpi senza vita dei due giovani erano stati trovati la mattina seguente al festino. Inutili tutti i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari intervenuti. Al registro degli indagati, la Procura aveva iscritto due giovani: una, l'imputata poi assolta, e un'altra ragazza, per cui non è stato chiesto il rinvio a giudizio. L'accusa aveva ricostruito che fosse stata la ventunenne a cedere il metadone che, insieme all'alcol, ha ucciso i due ragazzi. Questo perché Della Morte, in cura al Sert, disponeva delle boccette della sostanza. Dopo il rinvio a giudizio, i legali della giovane avevano chiesto e ottenuto il rito abbreviato. All'udienza preliminare di ieri erano presenti anche i famigliari di Riccardo e Daniel, ma solo i parenti di quest'ultimo si sono costituiti parte civile chiedendo un risarcimento.