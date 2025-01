video suggerito

Cinque sciatori travolgono una donna a Cervinia e scappano: sono stati identificati grazie a foto e skipass La figlia della turista travolta il 25 dicembre scorso a Breuil (Cervinia) è riuscita a fotografare il gruppo di sciatori in fuga, tutti residenti in provincia di Milano. Sono stati identificati e denunciati per lesioni e omissione di soccorso.

Sono stati identificati più di un mese dopo, grazie alle fotografie scattate dai presenti e dal controllo degli skipass. Sono i cinque sciatori, tutti residenti in provincia di Milano, che nel pomeriggio del 25 dicembre sulle piste di Cervinia in Valle d'Aosta hanno travolto una turista francese senza fermarsi poi a prestarle soccorso. I responsabili, di età compresa tra i 20 e i 58 anni, sono stati così denunciati per lesioni e omissione di soccorso dalla polizia in servizio sulle piste da sci a Cervinia.

L'incidente è avvenuto sulle piste del comprensorio di Breuil, a 3mila metri di quota, intorno alle 15 del 25 dicembre 2024. La donna, 55 anni, stava sciando insieme al marito e alla figlia quando è stata travolta dal gruppo di milanesi, che dopo l'impatto non si è fermato ad accertarsi delle condizioni della sciatrice che nella caduta ha riportato la frattura di alcune vertebre.

A chiamare i soccorsi è stato il marito, che si trovava pochi metri più avanti. Mentre la figlia è riuscita a fotografare gli sciatori in fuga, poi identificati grazie ai controlli incrociati da parte degli agenti di polizia con gli scatti forniti dalla ragazza, le immagini delle videocamere e gli orari degli skipass.