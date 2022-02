Chiuso il reparto Covid dell’ospedale di Codogno: “Speriamo sia per sempre” Ha chiuso oggi pomeriggio il reparto Covid dell’ospedale di Codogno. È la seconda chiusura dopo quella dello scorso 4 giugno.

Ha chiuso oggi il reparto Covid dell'ospedale di Codogno, nel Lodigiano, dove quasi due anni fa venne diagnosticato il primo caso di Coronavirus in Italia. I locali che hanno ospitato fino a oggi i pazienti contagiati verranno sanificati per la riconversione a reparto normale. La riapertura ai pazienti non contagiati dal Covid è prevista per venerdì prossimo, come comunicato dal direttore sanitario dell'Asst di Lodi.

Chiude il reparto Covid dell'ospedale di Codogno: è la seconda volta

Il reparto era stato riaperto lo scorso 10 gennaio a seguito della nuova ondata di contagi e di ricoveri che ha colpito l'Italia e la Lombardia. Questa, dunque, è la seconda chiusura dell'ala del nosocomio dopo quella operata il 4 giugno dello scorso anno. A tal proposito, il direttore sanitario dell'Asst di Lodi, che gestisce l'ospedale di Codogno, Paolo Bernocchi, ha detto: "Speriamo si tratti dell'ultima, definitiva chiusura di questo repartino". Poi, ha aggiunto: "L'ormai ex area Covid, da venerdì, quindi tornerà a essere dedicata ai pazienti di chirurgia, medicina e riabilitazione cardio-pneumologica".

A giugno il responsabile di Pneumologia Tursi ringraziò i pazienti

La volta scorsa, il responsabile del servizio di Pneumologia dell'ospedale di Codogno Francesco Tursi aveva detto: "Avete condiviso con noi questo periodo così delicato della vostra vita spero che tutti noi siamo stati in grado di essere all'altezza delle vostre aspettative. Posso solo dirvi che noi dell'Area Covid di Codogno ce l'abbiamo messa tutta. Grazie per le numerose testimonianze di affetto nei nostri confronti che ci hanno commosso e gratificato".