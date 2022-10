Chiesto il trasferimento in una struttura psichiatrica per il brigadiere che ha ucciso il suo comandante Antonio Milia, il brigadiere che ha ucciso con tre colpi di pistola il suo comandante Doriano Furceri nella caserma di Asso, si è presentato in Tribunale militare dove è stato convalidato arresto. Il suo avvocato ha chiesto che venga trasferito presto in una struttura psichiatrica.

A cura di Giorgia Venturini

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi lunedì 31 ottobre davanti al giudice del Tribunale militare di Verona l'interrogatorio di Antonio Milia, il brigadiere che ha ucciso con tre colpi di pistola il suo comandante Doriano Furceri nella caserma di Asso, in provincia di Como.

Il brigadiere ha confermato l'omicidio

A Verona – stando a fonti appresa da Fanpage.it – il militare ha risposto alle domande confermando ciò che ha commesso. Ad entrare nei particolari dell'interrogatorio è stato l'avvocato difensore Roberto Melchiorre: "Durante questo incontro è stato convalidato l'arresto e la misura cautelare. La richiesta che ho fatto è che Antonio Milia possa essere trasferito in una struttura psichiatrica spero già nei prossimi giorni".

Ancora da chiarire il movente

Su questione movente invece è ancora tutto da capire: si è in un primo momento parlato di un cattivo rapporto tra vittima e assassino, mentre successivamente i colleghi hanno smentito una lite nei giorni precedenti l'omicidio tra i due. Certo che Milia era da poco rientrato in caserma dopo un periodo di cura in un centro psichiatrico. Una volta ritenuto di nuovo idoneo è ritornato in servizio.

A lui era stata affidata anche la pistola di ordinanza, con la quale ha sparato al suo comandante. "Su questione movente si dovrà analizzare nel corso delle indagini una somma di questioni. Si tratta di una questione molto complessa", precisa a Fanpage.it l'avvocato Melchiorre.

L'autopsia e i funerali

Intanto nella giornata di oggi si sta procedendo ancora con l'autopsia sul corpo del comandante Doriano Furceri. Tutti gli esami dei medici legali saranno necessari per svelare altri particolari. Giovedì invece sono stati disposti i funerali: si terranno nel pomeriggio ad Asso. Mentre il giorno prima, 2 novembre, si terrà la camera ardente presso la sala consigliare di Asso.

(Ha collaborato Ilaria Quattrone)