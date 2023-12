Chiede ai titolari uno stipendio adeguato, loro lo picchiano: denunciati A Lodi un uomo di trent’anni è stato picchiato dal suo titolare perché aveva chiesto di poter avere uno stipendio adeguato: ha denunciato l’accaduto ai carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato picchiato dal suo titolare perché ha chiesto di poter ricevere uno stipendio adeguato: l'episodio, raccontato dal quotidiano Il Cittadino di Lodi, è successo in un ristorante di sushi all you can eat nel Lodigiano. La vittima, infatti, prepara per loro sushi per undici ore al giorno. Viene però pagato in ritardo e per sole tre ore.

A fine novembre ha deciso di rivolgersi al sindacato e precisamente alla Filcams Cgil: ha spiegato di non aver ricevuto lo stipendio del mese precedente (quindi ottobre) e di lavorare molte ore in più rispetto alle 18 settimanali previste da contratto. L'organizzazione sindacale ha così inviato una e-mail ai titolari: sono stati invitati a pagare lo stipendio e ad attenersi all'orario stipulato altrimenti sarebbe stato necessario pagare gli straordinari.

I ristoratori hanno saldato lo stipendio. Hanno poi spiegato che le ore in più non erano pagate perché compensazione del vitto e dell'alloggio. All'uomo sarebbe stato fornito un pasto al giorno e concesso di dormire in una stanza sopra la cucina con altri tre lavoratori. Tornato nella sede del sindacato ha spiegato che subito dopo l'invio dell'e-mail da parte della Filcams Cgil, i titolari hanno cercato di convincerlo a dimettersi.

"Il ristorante non vuole licenziarlo per non pagare il ticket disoccupazione all'Inps", spiega Daniele Gariboldi dell'organizzazione. Al suo rifiuto, hanno buttato tutta la sua fuori fuori dalla stanza dove dormiva e lui è stato picchiato. Il trentenne ha sporto denuncia ai carabinieri mentre il sindacato ha segnalato l'episodio all'Ispettorato del lavoro: "Lui in ogni caso non vuole dimettersi". Il giovane, infatti, dorme a Milano e continua a lavorare per quel ristorante.