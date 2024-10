Chi sono Alessandra e Allegra, le figlie di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani

video suggerito

Alessandra e Allegra Gucci, 47 e 43 anni, sono le figlie nate dall'unione tra Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Le due ereditiere abitano all'estero e conducono un'esistenza riservata.

Sono le uniche eredi del patrimonio milionario del padre Alessandra e Allegra Gucci, figlie dell'amore tra Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Nate rispettivamente nel 1977 e nel 1981, conducono una vita lontana dai riflettori e da anni non hanno più nessun rapporto con la madre, uscita di prigione nel 2016 dopo aver scontato 16 dei 26 anni di pena inflitti per aver ordinato l'omicidio del marito Maurizio, freddato a colpi di pistola davanti all'ingresso della sua casa in via Palestro nel 1995. In quell'anno, le due figlie avevano 18 e 14 anni.

La famiglia Gucci è tornata sotto i riflettori dopo l'uscita del kolossal di Ridley Scott House of Gucci, dove Lady Gaga e Adam Driver interpretano Patrizia Reggiani e l'ex marito defunto. "Nei miei ricordi eravamo una famiglia normale, Forte dei Marmi, fine settimana tutti insieme, partite a calcetto", aveva commentato la figlia secondogenita. "Riassumo la mia giovinezza? Avevo 11 anni quando mia madre venne operata di tumore al cervello. Ne avevo 14 nel 1995, quando papà venne ucciso a Milano. Due in più quando mia madre venne arrestata e poi condannata come mandante del suo omicidio".

Chi sono Alessandra e Allegra Gucci e cosa fanno oggi le figlie di Maurizio e Patrizia Reggiani

Alessandra e Allegra Gucci oggi conducono un'esistenza riservata. Ereditiere della fortuna milionaria della dinastia Gucci, maison di alta moda fondata dal nonno Guccio a Firenze, abitano una a Bruxelles e l'altra a Sankt Moritz: la prima lavora nel campo della moda, mentre la seconda ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Sono ambedue appassionate di vela e proprietarie del veliero Créole, lo yacht a vela più grande del mondo che il padre regalò alla consorte pochi anni prima della separazione.

La loro famiglia è stata al centro di uno dei casi di cronaca nera più noti della storia italiana: l’omicidio del padre, ordinato proprio dall’ex consorte e madre delle sue figlie. "Tra mio padre e mia madre c'è stata una bellissima storia d'amore", le parole della figlia Allegra in un libro. "Sono convinta che il tumore al cervello di mia mamma, operata nel 1992, abbia influito sul suo comportamento. Io e mia sorella abbiamo sempre creduto nella sua innocenza".

Il rapporto tra Patrizia Reggiani e le figlie Alessandra e Allegra Gucci

Nonostante questo, però, i rapporti tra Patrizia Reggiani e le due figlie sarebbero da tempo ormai inesistenti, al punto che "Lady Gucci" sarebbe addirittura diventata nonna senza aver mai conosciuto i suoi nipotini. La rottura si consuma dopo le prime ammissioni della donna ("Ho fatto uccidere mio marito Maurizio per stizza") e dopo la battaglia legale sul vitalizio da più di 1 milione di euro l'anno (con 26 milioni di arretrati per gli anni di carcere) che la 75enne, come da accordi siglati in occasione del divorzio, deve percepire da parte del marito e quindi, alla sua morte, delle due figlie Alessandra e Allegra.

Il 24 dicembre del 1993, infatti, Gucci e Reggiani, che avevano divorziato nel 1985, firmano a Sankt Moritz un accordo nel quale l'imprenditore si impegna a versare all'ex moglie 1,1 milioni di franchi svizzeri per tutta la vita. Una accordo che, secondo i giudici d'Appello di Milano, non è mai decaduto e non è stato intaccato dalla vicenda penale che ha visto per protagonista la Reggiani. Ma che le figlie, anni dopo, si sono rifiutate di assecondare.